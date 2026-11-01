Yeman Crippa qualificato alle Olimpiadi 2028! Le nuove regole premiano il podio a New York

Yeman Crippa si è qualificato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con quasi due anni di anticipo. Domenica 1° novembre era il primo giorno utile per meritarsi il pass a cinque cerchi nella maratona e il fuoriclasse trentino è riuscito a raggiungere l’obiettivo in virtù dell’eccellente risultato conseguito sulle strade di New York, dove ha conquistato un pregevole secondo posto alle spalle dello svedese Andreas Almgren (vincitore al debutto sulla distanza).

Il nostro portacolori ha dovuto prestare il fianco al Campione del Mondo dei 10.000 metri nell’ultimo chilometro, cogliendo un pregevole risultato nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo. Il riscontro conseguito nell’ultima Major della stagione ha permesso al 30enne di meritarsi il biglietto aereo per la California, grazie anche ai nuovi criteri di qualificazione per quanto riguarda questa specialità, comunicati agli agenti degli atleti e prossimi alla diffusione ufficiale.

Il regolamento recita che un piazzamento nella top-5 di maratone di livello Platinum (come quella di New York) sia equivalente al raggiungimento dello standard cronometrico imposto per la presenza ai Giochi (i tempi verranno svelati nel mese di dicembre), ovviamente se conseguito all’interno della finestra imposta (dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2028, diciotto mesi). Questo criterio attribuisce un ulteriore peso alle prove più importanti in calendario e Yeman Crippa ha saputo prontamente fare centro.

Ricordiamo che sono previsti 70 posti per sesso a Los Angeles 2028 e che ogni Nazione può schierare massimo tre atleti. Ci si può qualificare tramite le top-5 nelle Platinum, con i ranking di World Athletics o con il requisito cronometrico, fino al raggiungimento dei posti a disposizione.