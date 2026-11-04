WTA Hong Kong 2026, Sakkari guadagna il pass per i quarti. Fuori Gibson e Boulter

Gli ultimi due incontri di primo turno e i primi tre degli ottavi di finale animano il programma di giornata del torneo WTA di Hong Kong. Maria Sakkari è l’unica tra le teste di serie impegnate a passare il turno e a guadagnare il pass per i quarti. Finisce invece la corsa dell’australiana Talia Gibson e della britannica Katie Boulter.

La greca Maria Sakkari, testa di serie numero quattro, rimonta l’australiana Maya Joint 4-6 6-3 6-3 in due ore e quindici minuti. La giocatrice ellenica, dopo aver sprecato il vantaggio di 4-2 nel primo parziale, scappa sul 4-1 nel secondo e impatta il confronto trasformando il primo set point per il 6-3. Sakkari, dopo aver salvato cinque palle break, strappa due volte il servizio alla rivale e concretizza il primo match point per il definitivo 6-3.

La croata Antonia Ruzic, numero 81 del ranking, supera l’armena Alina Charaeva 7-6(5) 6-4 in due ore e quattordici minuti. La croata salva due set point nel dodicesimo gioco della prima frazione e guadagna così il pass per la sfida degli ottavi di finale contro la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero sei.

La lucky loser britannica Mika Stojsavljevic, ripescata in tabellone al posto della canadese Leylah Fernandez, doma l’americana Sofia Kenin 6-3 4-6 6-4 in due ore e ventuno minuti. La statunitense Claire Liu, numero 102 del mondo, sorprende la britannica Katie Boulter, testa di serie numero otto, 7-5 6-4 in un’ora e quarantasette minuti.

La bielorussa Aliaksandra Sasnovich, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, supera l’australiana Talia Gibson 6-1 5-7 7-6(7) dopo una maratona di tre ore e quattordici minuti. La giocatrice oceanica può recriminare per aver mancato due match point sul 6-4 a proprio favore nel tie-break decisivo.