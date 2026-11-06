WTA Hong Kong 2026: Eala e Sakkari verso lo scontro in semifinale, Cirstea fuori a sorpresa

Si chiude la giornata dedicata ai quarti di finale al WTA 250 di Hong Kong, torneo che ha fino ad ora regalato sorprese a non finire sotto molti punti di vista. Non fa eccezione l’allineamento alle semifinali, perché arriva anche la clamorosa eliminazione di Sorana Cirstea: la rumena subisce un rotondo 6-2 6-3 dalla ventunenne russa Alexandra Shubladze, mai a questi livelli in fatto di WTA.

Per lei sarà sfida con l’americana Claire Liu, che continua a non cedere set superando anche la turca Zeynep Sonmez per 6-1 6-4. Un percorso immacolato nel quale finora gli altri nomi trovati sulla strada sono stati quelli di Yastremska e Stojsavljevic (lucky loser).

Nella parte bassa va avanti piuttosto tranquillamente la greca Maria Sakkari, che continua a tenere fede alla sua testa di serie numero 4 superando per 6-2 6-3 la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, dando così la caccia alla seconda finale della sua stagione.

Dall’altra parte della rete troverà la filippina Alexandra Eala, protagonista di un match a più facce. Questo perché, oltre ai due set duri necessari per battere la croata Antonia Ruzic, c’è di mezzo anche la pioggia, che causa una breve interruzione prima della conclusione.

RISULTATI WTA HONG KONG 2026 OGGI

Shubladze [Q]-Cirstea (ROU) [1] 6-2 6-3

Liu (USA)-Sonmez (TUR) 6-1 6-4

Sakkari (GRE) [4]-Sasnovich [Q] 6-2 6-3

Eala (PHI) [2]-Ruzic (CRO) 7-6(9)