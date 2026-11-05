Tennis
WTA Hong Kong 2026, Cirstea ed Eala volano ai quarti di finale
Gli ultimi cinque match degli ottavi di finale caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA di Hong Kong. La romena Sorana Cirstea e la filippina Alexandra Eala, prime due favorite del tabellone, superano, con qualche patema, i rispettivi ostacoli e volano ai quarti di finale.
Sorana Cirstea, testa di serie numero uno, supera l’americana Mary Stoiana 7-5 6-1in un’ora e quarantaquattro minuti. La romena, in una prima frazione che procede a strappi, perde due volte il servizio e precipita sul 2-5. La numero uno del tabellone reagisce però di prepotenza, inanella cinque giochi consecutivi e concretizza la prima palla set per firmare il 7-5. La numero quindici del mondo, dopo aver tentato l’allungo sul 2-0, opera il break decisivo per il 3-1 e dilaga fino al 6-1 conclusivo.
Alexandra Eala, testa di serie numero due, regola la ceca Tereza Valentova 6-4 7-6(7) in un’ora e cinquantasette minuti. La tennista filippina, dopo aver salvato due palle dello 0-1, sfrutta la prima possibilità per il break del 2-0. La ceca si aggrappa alla battuta e sfrutta la terza possibilità per strappare il servizio del 4-3. La numero diciassette del ranking timbra il 5-4 dopo aver salvato tre palle break e trasforma il primo set point per siglare a zero il 6-4. Valentova rompe l’equilibrio iniziale del secondo set con il break del 3-2 e toglie nuovamente il servizio alla rivale per il 4-3 dopo aver perso il vantaggio acquisito. Eala reagisce ancora una volta, impatta 5-5 e, dopo aver condotto 5-0, chiude il tie-break 9-7 al quarto match point.
Nel confronto tra tenniste russe Alexandra Shubladze, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, rimonta la lucky loser Elena Pridankina, numero 206 WTA, 6-7(6) 6-1 6-3 al termine di una battaglia che si protrae per due ore e cinquantadue minuti.
La prima sorpresa di giornata arriva da Antonia Ruzic. La giocatrice croata, numero 81 del ranking, doma la cinese Xinyu Wang, testa di serie numero sei, 6-3 4-6 6-2 in due ore e venti minuti. La turca Zeynep Sonmez, numero 67 del mondo, elimina la lucky loser britannica Mika Stojsavljevic 7-6(5) 6-4 in due ore e sette minuti.