WTA Hong Kong 2026, buon esordio di Eala. Cirstea soffre ma vince, eliminata Samsonova

Si vanno a completare le sfide del primo turno del WTA di Hong Kong. Manca ancora qualche match, ma intanto buona la prima per le due principali teste di serie. La rumena Sorana Cirstea, numero uno del seeding, ha superato in tre set, anche se con tantissima difficoltà, l’uzbeka Maria Timofeeva con il punteggio di 7-6 1-6 7-5 dopo una battaglia di tre ore e quindici minuti di gioco. Cirstea al prossimo turno affronterà l’americana Mary Stoiana.

Più semplice l’esordio di Alexandra Eala, testa di serie numero due, che avrebbe dovuto affrontare l’americana Alycia Parks ed invece si è trovata di fronte l’australiana Emerson Jones, ripescata come lucky loser. La filippina ha sconfitto l’avversaria per 6-4 6-3 ed ora se la vedrà con la ceca Tereza Valentova, che ha superato la giapponese Himeno Sakatsume per 6-3 7-5.

Si è ritirata la spagnola Paula Badosa dopo aver perso il primo set per 7-5 contro la russa Elena Pridankina. Per la numero 206 del mondo ora derby contro Alexandra Shubladze, che, a sua volta, ha battuto la più illustre connazionale Liudmila Samsonova in rimonta per 5-7 6-1 6-2.

Giornata no per le tenniste ucraine. Oleksandra Oliynykova è stata sconfitta in due set dall’australiana Talia Gibson per 7-6 6-1; mentre Dayana Yastremska si è fermata all’esordio contro la turca Zeynep Sonmez per 6-4 6-2.

RISULTATI WTA HONG KONG 2026 (3 NOVEMBRE)

Gibson (Aus) b. Oliynykova (Ukr) 7-6(5) 6-1

Sonmez (Tur) b. Yastremska (Ukr) 6-4 6-2

Joint (Aus) b. Inglis (Aus) 7-5 6-2

Cirstea (Rou) b. Timofeeva (Uzb) 7-6(6) 1-6 7-5

Valentova (Cze) b. Sakatsume (Jpn) 6-3 7-5

Shubladze (Rus) b. Samsonova (Rus) 5-7 6-1 6-2

Eala (Php) b. Jones (Aus) 6-4 6-3

Pridankina (Rus) b. Badosa (Esp) 7-5 ret.