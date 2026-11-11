Tennis
WTA Finals, Noskova piega Gauff e vola in semifinale
Nella seconda giornata del girone 1 delle WTA Finals la ceca Linda Noskova, testa di serie numero otto, piega la statunitense Coco Gauff, numero quattro del tabellone, 6-3 6-3 in un’ora e sedici minuti. La vincitrice del torneo di Wimbledon conquista così la seconda vittoria consecutiva e vola in semifinale.
La ceca inaugura la sfida con il break a zero ottenuto in apertura. La sua avversaria replica però per l’immediato 1-1. La numero otto del tabellone cambia passo, conquista tre giochi consecutivi, strappa due volte il servizio all’americana e scappa 4-1. Noskova, dopo aver subito il 4-2, non concede più nulla in battuta e trasforma il terzo set point per il 6-3.
La seconda frazione segue un copione decisamente più lineare. La giocatrice ceca tiene a zero il turno di battuta inaugurale, sfrutta la prima possibilità per operare ai vantaggi il break del 2-0 e consolida il vantaggio con il 3-0. Gauff, dopo aver annullato la palla dello 0-4, prova ad aggrapparsi al servizio. Noskova non lascia però spazio a possibili velleità di rientro e chiude 6-3 al secondo match point.
Noskova termina la propria prestazione con nove ace, commette cinque doppi falli e serve il 60% di prime. La ceca vince il 73% di punti quando si affida alla prima di servizio e il 55% sulla seconda. La vincitrice di Wimbledon scava il solco decisivo in risposta, fondamentale nel quale conquista tredici punti in più rispetto alla rivale come ben testimonia il netto 30-17.