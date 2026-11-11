WTA Finals 2026, Svitolina rimonta Muchova e resta in corsa per le semifinali

Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone 2 delle WTA Finals l’ucraina Elina Svitolina, numero sei del tabellone, rimonta la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, 3-6 6-2 6-3 e resta così in corsa per la conquista di un posto in semifinale. Muchova per alimentare le residue speranze di passaggio del turno deve sperare che Sabalenka superi Andreeva.

L’ucraina conquista l’1-0 con il servizio vincente. La ceca replica forzandone l’errore da fondo per l’1-1, firma il break del 2-1 alla seconda possibilità e allunga sul 3-1. Muchova, dopo aver rimontato da 15-40, lascia partire il diritto vincente del 4-2, timbra il 5-2 sfruttando il secondo doppio fallo di Svitolina e, dopo aver ceduto il servizio del 5-3, capitalizza l’ennesimo doppio fallo della rivale per siglare il 6-3.

La numero sette del tabellone firma l’1-0 sull’errore dell’avversaria. L’ucraina, costretta a ricorrere al medical time out alla fine della prima frazione, si affida all’ace per timbrare l’1-1 e, dopo aver salvato palla del 3-1, firma il break del 3-2 sull’errore di diritto dell’avversaria. Svitolina, dopo aver annullato la possibilità del 3-3, allunga 4-2, porta a quattro il numero di giochi consecutivi sfruttando il doppio fallo della ceca per il break a zero del 5-2 e chiude 6-2 al secondo set point.

La giocatrice ceca, dopo aver annullato la palla break, griffa l’1-0 sul rovescio in rete della rivale. La tennista ucraina inanella un parziale di sette punti consecutivi grazie a cui timbra l’1-1 e opera il break del 2-1 con la risposta vincente. Svitolina difende il servizio per il 3-1, capitalizza l’errore di Muchova per il break del 5-2 e trasforma il primo match point per il definitivo 6-2.

Svitolina chiude la sua prestazione con tre ace, commette sei doppi falli e serve il 55% di prime. La giocatrice ucraina conquista il 65% di punti sulla prima di servizio e il 55% quando si affida alla seconda. La numero sei del tabellone vince il computo dei punti con un netto 92-74 e mette a referto 22 vincenti, quattro in più della ceca, e 29 gratuiti, dieci in meno della rivale.