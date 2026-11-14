WTA Finals 2026, Mirra Andreeva regola Jessica Pegula ed approda all’ultimo atto

Mirra Andreeva, numero 3 del seeding e numero 2 del mondo da lunedì prossimo, è la prima finalista delle WTA Finals 2026 di tennis: ad Indian Wells (California, USA), nella prima semifinale la russa elimina in due set la numero 5 del torneo, la statunitense Jessica Pegula, sconfitta con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco: per lei nell’ultimo atto ci sarà una tra la ceca Linda Noskova e l’ucraina Elina Svitolina.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi arrivano delle occasioni sprecate da entrambe le parti, con Pegula che non sfrutta due palle break sul 15-40 del quinto gioco ed a seguire Andreeva che ne manca una sul 30-40 del sesto. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi lo spunto decisivo è della russa, che nell’ottavo game, dopo aver mancato un break point sul 30-40, sfrutta il secondo concesso da Pegula ai vantaggi. Nel nono gioco Andreeva cancella la palla dell’immediato controbreak sul 30-40, poi infila tre punti ed ai vantaggi, al primo set point, incamera la frazione sul 6-3 in 43 minuti.

Nella seconda partita arriva un altro scambio di break tra quarto e quinto game, con Pegula che scappa sul 3-1 ma poi cede subito la battuta ed a seguire si fa riprendere sul 3-3. La rimonta di Andreeva, però, non si esaurisce e nel settimo game arriva un altro break a quindici della russa, che passa a condurre sul 4-3 col servizio a disposizione. Il parziale di 15 punti a 4 in favore di Andreeva propizia l’allungo sul 5-3, che arriva ai vantaggi dell’ottavo gioco. Pegula resta in scia, ma nel decimo game la russa va a servire per il match e chiude i conti alla prima occasione sul 6-4 in 42 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio della russa, che vince 71 punti contro i 57 della statunitense, mettendo a segno più vincenti, 17-12, e concedendo meno gratuiti, 26-32. Andreeva sfrutta 4 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 6 concesse all’avversaria, facendo meglio soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottiene il 77% dei punti, contro il 63% di Pegula.