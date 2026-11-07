WTA Finals 2026, forfait di Elena Rybakina: subentra Marta Kostyuk

Importante novità alla vigilia dell’inizio delle WTA Finals 2026 di tennis: la kazaka Elena Rybakina, numero 1 del mondo, è costretta a dare forfait all’ultimo torneo dell’anno, che aveva vinto da imbattuta nel 2025, per ragione mediche. Lo comunica la WTA con una nota.

La kazaka sarebbe dovuta scendere in campo già domani, alle ore 21.00 italiane, nel match inaugurale della manifestazione contro la ceca Linda Noskova, numero 8 del seeding: il posto di Rybakina verrà preso dall’ucraina Marta Kostyuk.

Le parole della kazaka diffuse dalla WTA: “Sono davvero dispiaciuta di informare tutti i miei fan e sostenitori che, purtroppo, devo ritirarmi dalle WTA Finals di quest’anno. Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è ancora fisicamente pronto per competere“.

Rybakina dà appuntamento alla prossima annata: “Trascorrerò del tempo a casa per riposarmi e recuperare, preparandomi per la stagione 2027. Le WTA Finals sono un torneo davvero speciale e auguro a tutti buona fortuna per questa settimana. Non vedo l’ora di tornare a Indian Wells a marzo“.