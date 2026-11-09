WTA Finals 2026, Coco Gauff vince il derby all’esordio contro Pegula

Il derby americano della prima giornata delle WTA Finals viene vinto da Coco Gauff. La numero quattro del mondo comincia al meglio il suo cammino ad Indian Wells, battendo in tre set la connazionale Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo due ore e quarantuno minuti di gioco. Un successo importante per Gauff, che adesso se la vedrà con la ceca Linda Noskova, mentre per Pegula ci sarà la sfida con l’ucraina Marta Kostyuk, che ha preso il posto dell’infortuna Elena Rybakina. Gauff e Noskova comandano il gruppo A con una vittoria a testa, mentre Pegula e Kostyuk si giocheranno già quasi tutto nel prossimo match.

Gauff si trova subito a difendere una palla break in avvio di match. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio, anche se nel sesto gioco è Pegula questa volta a salvare una palla break. Tra nono e decimo game succede di tutto. Pegula si porta sullo 0-40, ma Gauff riesce clamorosamente a rimontare e a tenere un importantissimo turno in battuta, salendo 5-4. Nel game successivo la numero quattro del mondo non sfrutta tre set point, ma sul quarto riesce finalmente a strappare il servizio alla connazionale e a chiudere sul 6-4.

Nonostante l’amarezza per come si è chiuso il primo set, Pegula parte fortissimo nel secondo. La numero cinque del mondo scappa via sul 3-0 dopo aver tolto per due volte la battuta a Gauff. Quest’ultima riesce a recuperare immediatamente uno dei due break di svantaggio, ma nel successivo quinto game Pegula ottiene un altro break. Avanti 5-1 sembra un set già chiuso ed invece prima Gauff toglie il servizio nell’ottavo game alla connazionale, poi nel decimo Pegula manca tre set point e subisce clamorosamente un altro break. C’è tempo per due palle break mancate da Pegula e un’altra da Gauff, con il set che scivola verso il tie-break, vinto da Pegula con il punteggio di 7-5.

Ancora una volta chi perde il set, parte meglio in quello successivo. Proprio come l’avversaria nel secondo set, Gauff allunga sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Pegula riesce ad accorciare il divario sul 3-1, ma subisce un altro break da parte della connazionale nel settimo gioco. Questo è il segnale della resa per Pegula e così Gauff al secondo match point riesce a chiudere sul 6-2, ottenendo la prima vittoria delle sue Finals.