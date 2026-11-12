WTA Finals 2026, Coco Gauff batte Marta Kostyuk e tifa Noskova per accedere alle semifinali

La statunitense Coco Gauff regola l’ucraina Marta Kostyuk con lo score di 6-4 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco nella terza giornata del Gruppo 1 delle WTA Finals 2026 di tennis, in corso di svolgimento ad Indian Wells (California, USA) e resta in corsa per l’accesso alle semifinali: per qualificarsi al penultimo atto Gauff dovrà sperare che la ceca Linda Noskova batta la statunitense Jessica Pegula nell’ultimo match del raggruppamento.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break a quindici in avvio, poi l’equilibrio si spezza nuovamente nel sesto gioco, quando Gauff strappa ancora la battuta, questa volta a trenta, all’ucraina, allungando sul 4-2. La statunitense cancella la palla per il controbreak nel settimo gioco e si porta sul 5-2, poi Kostyuk tiene la battuta ed a seguire riesce a strappare il servizio a Gauff a trenta nel nono game, accorciando sul 4-5. L’ucraina, però, manca due opportunità per il 5-5 ed alla fine subisce il break che consegna il set a Gauff sul 6-4 dopo 46 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio è completamente diverso: Kostyuk strappa la battuta a Gauff sia nel primo che nel terzo gioco e vola sul 4-0. L’ucraina tiene il servizio nel sesto game e si porta sul 5-1, poi nel settimo gioco non sfrutta tre set point in risposta, Gauff si salva e la partita cambia volto. La statunitense dall’ultimo set point a sfavore piazza un parziale mortifero di 15 punti a 1 e si riporta sul 5-5, poi firma il sorpasso tenendo la battuta nell’undicesimo game. Kostyuk serve per restare nel match, ma cede ancora la battuta a trenta e deve capitolare, con Gauff che porta a casa l’incontro con il 7-5 in 47 minuti.

Le statistiche sorridono alla statunitense, che vince 78 punti contro i 67 dell’ucraina, sfruttando 6 delle 10 palle break avute a disposizione e cancellandone 4 delle 8 concesse all’avversaria. Grande equilibrio sia nei vincenti, 16 per parte, sia nei gratuiti, con Kostyuk che ne concede appena uno in più, 28 contro 27. La statunitense fa la differenza con la prima di servizio, con la quale ottiene il 70% dei punti contro il 57% della rivale odierna.