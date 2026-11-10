WTA Finals 2026, Andreeva liquida Svitolina all’esordio

Nell’incontro valevole per la prima giornata del gruppo 2 delle WTA Finals, competizione che si svolge a Indian Wells, Mirra Andreeva, numero tre del tabellone, cresce alla distanza, vince e convince. La russa liquida l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sei, 6-4 6-0 in un’ora e undici minuti.

Svitolina tiene a 30 il servizio di apertura. La sua avversaria replica a zero per l’1-1 e manca la prima palla break nel terzo gioco. La svolta arriva nel quinto game quando la russa strappa a zero la battuta alla rivale per il 3-2. Andreeva difende i suoi turni di servizio e, dopo aver salvato la palla del possibile 5-5, chiude 6-4 al secondo set point.

Il secondo set diventa un monologo. La vincitrice del Roland Garros sfrutta la seconda possibilità per operare il break dell’1-0 e, dopo aver salvato la palla dell’1-1, allunga sul 2-0. Andreeva strappa ancora la battuta a Svitolina per scappare sul 3-0, continua la sua cavalcata e, dopo aver annullato quattro occasioni del 5-1, trasforma il primo match point per il definitivo 6-0.

Andreeva chiude la sua prestazione con un ace, commette sei doppi falli e serve il 54% di prime. La giocatrice russa conquista l’88% di punti sulla prima e il 44% quando deve affidarsi alla seconda. La numero tre del mondo vince il computo dei punti con un perentorio 68-45.