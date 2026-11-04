Tennis
WTA Chennai 2026, Tjen e Kudermetova approdano ai quarti di finale
Gli ottavi di finale della parte alta del tabellone caratterizzano il programma del torneo WTA di Chennai. La tennista indonesiana Janice Tjen, prima favorita del tabellone, e l’uzbeka Polina Kudermetova, numero sei del seeding, superano l’ostacolo odierno e approdano ai quarti di finale.
Polina Kudermetova, testa di serie numero sei, travolge la spagnola Oksana Selekhmeteva 6-3 6-0 in un’ora e venti minuti. La giocatrice uzbeka, dopo aver vanificato il tentativo di allungo sul 3-1, orienta il primo parziale con il break del 5-3 e trasforma il quarto set point per il 6-3. Nel secondo set Kudermetova opera il break in apertura, vince un solo game ai vantaggi e chiude 6-0 al secondo match point.
Janice Tjen, testa di serie numero uno, elimina la taiwanese Joanna Garland 7-6(1) 6-1 in due ore. Un primo set equilibrato si vivacizza quando Garland opera il break del 5-3, ma la sua avversaria replica con l’immediato 5-4 e impatta sul 5-5. Nessuna delle due giocatrici sopravanza l’avversaria e il 6-6 diventa inevitabile. Tjen domina il tie-break e chiude 7-1 al primo set point. Nel secondo set l’equilibrio dura fino all’1-1. L’indonesiana cambia passo, inanella cinque giochi consecutivi e concretizza il secondo match point per il definitivo 6-1.
La statunitense Robin Montgomery, numero 151 del ranking WTA, supera la belga Jeline Vandromme 6-4 3-6 7-5 in una sfida che si protrae per tre ore. La giovanissima wild card indiana Maaya Rajeshwaran Revathi, classe 2009, elimina la qualificata Weronika Falkowska 6-4 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti.