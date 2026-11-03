WTA Chennai 2026, Stefanini sfiderà Walter. Avanti Tjen e Linette

Dopo la giornata di ieri che ha visto il rinvio di tutti i match, oggi si sono concluse tutte le sfide del primo turno nel WTA di Chennai (India, cemento). Buon esordio per Lucrezia Stefanini, che ha superato in due set con un duplice 6-2 la russa Rada Zolotareva. La tennista toscana affronterà ora al secondo turno la svizzera Simona Waltert, che ha battuto la padrona di casa Sahaja Yamalapalli in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Buona la prima per l’indonesiana Janice Tjen, testa di serie numero uno del tabellone, che ha sconfitto l’americana Katherine Hui nettamente per 6-1 6-2 e adesso se la vedrà con la tennista di Taipei Chinese, Joanna Garland, che ha battuto a sorpresa la svizzera Jill Teichmann per 6-3 6-4.

Avanza anche la numero tre del seeding, la polacca Magda Linette, che ha sconfitto con molta più fatica del previsto la russa Aliona Falei per 7-6 5-7 6-2 ed ora incrocerà la giapponese Moyuka Uchijima, che ha battuto la slovacca Rebecca Sramkova per 6-3 6-2. Esce a sorpresa invece un’altra polacca Katarzyna Kawa, che cede clamorosamente all’indiana Maaya Rajeshwaran Revathi, numero 669 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 2-6 7-6.

Va fuori, invece, l’ungherese Panna Udvardy, testa di serie numero quattro, che non aveva un esordio semplice contro l’americana Robin Montgomery, che si è imposta per 6-4 1-6 6-1. Esce di scena anche la quinta del seeding, la thailandese Mananchaya Sawangkaew, battuta dalla giapponese Mai Hontama per 7-6 6-2.

RISULTATI WTA CHENNAI 2026

Selekmeteva (Esp) b. Kostovic (Srb) 6-4 6-3

Garland (Tpe) b. Teichmann (Sui) 6-3 6-4

Montgomery (Usa) b. Udvardy (Hun) 6-4 1-6 6-1

Vandromme (Bel) b. Okamura (Jpn) 7-5 6-1

Zakharova (Rus) b. Iatcenko (Rus) 7-6(3) 6-1

Falkowska (Pol) b. Fruhvirtova (Cze) 7-6(3) 6-4

Kudermetova (Uzb) b. Morvayova (Svk) 6-3 4-6 6-1

Tjen (Ina) b. Hui (Usa) 6-1 6-2

Adkar (Ind) b. Burrage (Gbr) 3-6 6-3 7-5

Uchijima (Jpn) b. Sramkova (Svk) 6-3 6-2

Stefanini (Ita) b. Zolotareva (Rus) 6-2 6-2

Linette (Pol) b. Falei (Rus) 7-6 5-7 6-2

Hontama (Jpn) b. Sawangkaew (Tha) 7-6 6-2

Rajeshwaran Revathi (Ind) b. Kawa (Pol) 6-4 2-6 7-6

Kulambayeva (Kaz) b. Yamaguchi (Jpn) 6-4 7-5

Walter (Sui) b. Yamalapalli (Ind) 6-4 3-6 6-3