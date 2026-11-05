WTA Chennai 2026, Stefanini affronterà Zakharova nei quarti. Avanti Linette e Hontama

Si è completato il quadro dei quarti di finale del WTA di Chennai. Ancora in corsa sul cemento indiano c’è Lucrezia Stefanini, che ha vinto abbastanza agevolmente il suo match di secondo turno contro la svizzera Simona Waltert in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e trentatré minuti di gioco.

Nei quarti di finale la tennista toscana, attuale numero 117 del mondo, affronterà la russa Anastasia Zakharova, che ha passeggiato contro la padrone di casa Vaishnavi Adkar, imponendosi con un perentorio 6-3 6-0.

Sempre nella parte bassa del tabellone nei quarti di finale si affronteranno Mai Hontama e Magda Linette, con la polacca che ha tolto la possibilità di un derby giapponese, battendo Moyuka Uchijima con il punteggio di 7-6 6-0. Invece Hontama aveva sconfitto la kazaka Zhibek Kulambayeva in rimonta per 4-6 6-4 7-5 dopo una battaglia di oltre tre e un quarto di gioco.

RISULTATI WTA CHENNAI 2026

Hontama (Jpn) b. Kulambayeva (Kaz) 4-6 6-4 7-5

Linette (Pol) b. Uchijima (Jpn) 7-6 6-0

Stefanini (Ita) b. Waltert (Sui) 6-2 6-3

Zakharova (Rus) b. Adkar (Ind) 6-3 6-0