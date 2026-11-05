WTA Chennai 2026, Lucrezia Stefanini approda ai quarti di finale

Prosegue il cammino vincente nel WTA 250 di Chennai, in India, per l’unica azzurra presente in tabellone, ovvero Lucrezia Stefanini: l’italiana, accreditata dalla testa di serie numero 10, elimina la svizzera Simona Waltert, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco. Nei quarti di finale l’italiana sarà opposta alla vincente del match tra la wild card indiana Vaishnavi Adkar e la numero 7 del seeding, la russa Anastasia Zakharova.

Nel primo set l’azzurra subisce il break a quindici nel terzo game, con l’elvetica che si porta sul 2-1 col servizio a disposizione, ma da quel momento l’azzurra è implacabile, trovando l’immediato controbreak ai vantaggi, per poi strappare ancora la battuta all’avversaria a quindici nel sesto game ed ai vantaggi nell’ottavo, infilando 5 giochi consecutivi ed incamerando la prima frazione sul 6-2 in 41 minuti.

Nella seconda partita la striscia di game consecutivi vinti dall’azzurra arriva ad 8, dall’1-2 del primo set al 6-2 3-0, grazie al break a trenta nel secondo gioco. L’elvetica, però, prova a restare aggrappata al match, trova il controbreak a zero nel quinto game e poi opera l’aggancio sul 3-3. Il finale, però, torna ad essere dominato da Stefanini, con l’azzurra che strappa il servizio alla svizzera ai vantaggi dell’ottavo game e poi tiene la battuta a zero nel nono, chiudendo i conti sul 6-3 in 52 minuti.

Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 66 punti contro i 47 dell’avversaria, sfruttando 5 delle 9 palle break offerte dall’elvetica, la quale invece toglie il servizio a Stefanini solo in due circostanze. L’azzurra fa meglio della svizzera sia con la prima di servizio, 74%-54%, sia con la seconda, 44%-37%.