Tennis
WTA Chennai 2026, Lucrezia Stefanini approda ai quarti di finale
Prosegue il cammino vincente nel WTA 250 di Chennai, in India, per l’unica azzurra presente in tabellone, ovvero Lucrezia Stefanini: l’italiana, accreditata dalla testa di serie numero 10, elimina la svizzera Simona Waltert, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco. Nei quarti di finale l’italiana sarà opposta alla vincente del match tra la wild card indiana Vaishnavi Adkar e la numero 7 del seeding, la russa Anastasia Zakharova.
Nel primo set l’azzurra subisce il break a quindici nel terzo game, con l’elvetica che si porta sul 2-1 col servizio a disposizione, ma da quel momento l’azzurra è implacabile, trovando l’immediato controbreak ai vantaggi, per poi strappare ancora la battuta all’avversaria a quindici nel sesto game ed ai vantaggi nell’ottavo, infilando 5 giochi consecutivi ed incamerando la prima frazione sul 6-2 in 41 minuti.
Nella seconda partita la striscia di game consecutivi vinti dall’azzurra arriva ad 8, dall’1-2 del primo set al 6-2 3-0, grazie al break a trenta nel secondo gioco. L’elvetica, però, prova a restare aggrappata al match, trova il controbreak a zero nel quinto game e poi opera l’aggancio sul 3-3. Il finale, però, torna ad essere dominato da Stefanini, con l’azzurra che strappa il servizio alla svizzera ai vantaggi dell’ottavo game e poi tiene la battuta a zero nel nono, chiudendo i conti sul 6-3 in 52 minuti.
Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 66 punti contro i 47 dell’avversaria, sfruttando 5 delle 9 palle break offerte dall’elvetica, la quale invece toglie il servizio a Stefanini solo in due circostanze. L’azzurra fa meglio della svizzera sia con la prima di servizio, 74%-54%, sia con la seconda, 44%-37%.