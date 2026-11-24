Dal 27 al 29 novembre 2026, il ghiaccio dello SPD Bank Oriental Sports Center di Shanghai ospiterà la quarta tappa del World Tour di short track, segnando un attesissimo ritorno del grande pattinaggio internazionale nella metropoli cinese dopo ben sette anni di assenza.

Il programma seguirà la formula classica e serrata del circuito mondiale. Si comincerà venerdì 27 novembre con l’intera giornata dedicata alle qualificazioni per scremare i partecipanti, mentre il fine settimana entrerà nel vivo dello spettacolo: sia sabato 28 che domenica 29 novembre le mattinate saranno riservate ai ripescaggi, lasciando ai pomeriggi l’adrenalina delle finali sulle tre distanze individuali — 500, 1.000 e 1.500 metri — e nelle tre emozionanti staffette (3.000 metri femminile, 5.000 metri maschile e 2.000 metri mista).

L’Italia si presenta a questo appuntamento con il morale alle stelle, reduce dall’ottima spedizione sudcoreana a Seul. Gli occhi sono puntati soprattutto su Elisa Confortola, che sta vivendo una stagione straordinaria e arriva in Cina dopo aver conquistato a Seul la prima, storica vittoria per una pattinatrice italiana nei 1.500 metri, replicando il trionfo già ottenuto a Montreal. In campo maschile c’è grande fiducia intorno a Thomas Nadalini, anche lui fresco di un prestigioso podio nei 1.000 metri, mentre lo staff azzurro valuterà fino all’ultimo le condizioni fisiche di Chiara Betti, fermata da un infortunio nella tappa precedente.

La quarta tappa del World Tour di short track, in programma dal 27 al 29 novembre, andrà in scena sull’anello di ghiaccio di Shanghai (Cina). La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire in streaming interamente canale YouTube della ISU e per la sessione serale di sabato 28 e domenica 29 novembre su Discovery+ e su HBO Max.

WORLD TOUR SHORT TRACK SHANGHAI

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

03:00 Donne 500 metri – Turni preliminari

03:21 Uomini 500 metri – Turni preliminari

04:06 Donne 1000 metri – Turni preliminari

04:34 Uomini 1000 metri – Turni preliminari

05:29 Uomini 1500 metri – Batterie

07:15 Donne 500 metri – Batterie

07:39 Uomini 500 metri – Batterie

08:18 Donne 1000 metri – Batterie

08:50 Uomini 1000 metri – Batterie

09:37 Donne 1500 metri – Quarti di finale

10:17 Uomini 1500 metri – Quarti di finale

11:12 Donne Staffetta 3000 m – Quarti di finale

11:51 Uomini Staffetta 5000 m – Quarti di finale

12:42 Staffetta mista a squadre 2000 m – Quarti di finale

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Sessione diurna

05:00 Uomini 500 metri – Ripescaggi (batterie)

05:15 Donne 1000 metri – Ripescaggi (batterie)

05:27 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (batterie)

06:02 Uomini 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

06:20 Donne 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

06:44 Uomini 500 metri – Ripescaggi (semifinali)

07:06 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

07:31 Donne 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)

07:47 Uomini 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)

08:14 Staffetta mista a squadre 2000 m – Semifinale

Sessione serale

10:05 Uomini 500 metri – Quarti di finale

10:18 Donne 1000 metri – Quarti di finale

10:35 Uomini 500 metri – Semifinale

10:59 Donne 1000 metri – Semifinale

11:08 Uomini 500 metri – Finale B

11:13 Uomini 500 metri – Finale

11:17 Donne Staffetta 3000 m – Semifinale (*)

11:26 Donne 1000 metri – Finale B

11:32 Donne 1000 metri – Finale

11:48 Uomini 1500 metri – Finale B (*)

11:55 Uomini 1500 metri – Finale (*)

11:58 Uomini 1500 metri – Semifinale (*)

12:09 Donne Staffetta 3000 m – Finale B

12:18 Donne Staffetta 3000 m – Finale

12:36 Uomini Staffetta 5000 m – Semifinale

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Sessione diurna

04:45 Donne 500 metri – Ripescaggi (batterie)

04:54 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (batterie)

05:29 Donne 500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

05:47 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

06:11 Donne 500 metri – Ripescaggi (semifinali)

06:33 Donne 1500 metri – Ripescaggi (quarti di finale)

07:03 Uomini 1000 metri – Ripescaggi (semifinali)

07:19 Donne 1500 metri – Ripescaggi (semifinali)

Sessione serale

09:05 Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale B

09:11 Staffetta mista a squadre 2000 m – Finale

09:43 Donne 500 metri – Quarti di finale

09:56 Uomini 1000 metri – Quarti di finale

10:13 Donne 500 metri – Semifinale

10:36 Uomini 1000 metri – Semifinale

10:45 Donne 500 metri – Finale B

10:50 Donne 500 metri – Finale

11:04 Uomini 1000 metri – Finale B

11:09 Uomini 1000 metri – Finale

11:21 Donne 1500 metri – Semifinale

11:59 Donne 1500 metri – Finale B

12:06 Donne 1500 metri – Finale

12:19 Uomini Staffetta 5000 m – Finale B

12:30 Uomini Staffetta 5000 m – Finale

PROGRAMMA WORLD TOUR SHORT TRACK SHANGHAI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU; Discovery+ e HBO Max (per sessioni serali di sabato 28 e domenica 29 novembre)