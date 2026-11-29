Secondo giorno di World Boxing Cup Finals 2026 a Tashkent, secondo giorno in cui anche i colori italiani entrano in scena sul ring della capitale uzbeka. Questa volta, però, l’esito è negativo, perché Gabriele Guidi Rontani, impegnato nei 70 kg, esce ai quarti di finale al cospetto del polacco Damian Durkacz.

Il verdetto è unanime per i giudici, un 5-0 con ogni ripresa favorevole a Durkacz, che domina le prime due e solo nella terza subisce di più, senza che però questo consenta a Guidi Rontani di ribaltare una situazione che risulta essere già segnata.

L’Italia resta pertanto con due pugili in gara in campo femminile: si tratta di Sirine Charaabi e di Melissa Gemini, nei 54 kg e nei 75 kg rispettivamente. Nessun pugile è più in scena tra gli uomini, dove c’erano solo Paolo Caruso e, appunto, Guidi Rontani.

Domani Charaabi salirà sul ring nel decimo combattimento a partire dalle 7:00 italiane, mentre per Gemini ci sarà l’ottavo dalle 11:00. L’avversaria dell’una sarà la serba Sara Cirkovic, quella dell’altra sarà l’indiana Sanamacha Chanu Thokchom.