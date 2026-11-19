Cresce l’attesa per il ritorno in gara di Nadia Battocletti dopo due mesi di assenza e, a ulteriore riprova della caratura agonistica riconosciuta alla nostra portacolori in ambito internazionale, anche World Athletics si è soffermata sulla fuoriclasse trentina in avvicinamento al Cross di Atapuerca, tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre).

L’appuntamento è per domenica 22 novembre (ore 12.45) sul tracciato della località spagnola, patrimonio dell’umanità per l’Unesco. La Federazione Internazionale scrive: “La gara femminile si preannuncia come un confronto avvincente tra la campionessa in carica, l’italiana Battocletti, e l’emergente etiope Asefu Abreha. Battocletti, medaglia d’argento olimpica e mondiale nei 10.000 metri, ha vissuto una fantastica stagione all’aperto coronata dalla conquista del titolo europeo nei 10.000 metri a Birmingham. Alla sua quinta partecipazione ad Atapuerca, la due volte campionessa europea di cross farà il suo debutto su questa superficie in questa stagione, affrontando la dura opposizione rappresentata da Abreha“.

La presentazione ufficiale prosegue: “La ventenne Abreha ha stabilito il suo record personale sui 10 km con un tempo di 30:16, aggiudicandosi la vittoria a Brasov il mese scorso. Considerando che la stella italiana vanta un record personale di 30:08, stabilito lo scorso aprile a Lille, la lotta per la vittoria tra Battocletti e Abreha si preannuncia serrata“.