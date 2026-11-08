WEC, Robert Kubica lascia la Ferrari n. 83 AF Corse

Robert Kubica ha comunicato sui propri canali social che non correrà nel FIA World Endurance Championship 2027 con la Ferrari 499P numero 83 di AF Corse. Il pilota polacco si appresta per nuove sfide che verranno svelate successivamente, ad oggi non conosciamo i programmi futuri dell’ex protagonista di F1.

Il vincitore della 24h Le Mans 2025 ha condiviso l’abitacolo questo fine settimana a Monza ed in generale negli ultimi due anni con Phil Hanson e Yifei Ye. Il tridente ha concluso al sesto posto la finale in Lombardia dopo una prova piuttosto travagliata.

Il post su Instagram recita: “Ultima gara, ultima stagione. Di solito non sono uno che tira le somme, e non voglio fare un bilancio dell’anno, ma ci tengo a dire che questa è stata la mia ultima gara in giallo. Vediamo cosa riserverà il futuro”.

Un posto importantissimo si libera sulla griglia di partenza del FIA World Endurance Championship in vista della prossima annata. Il 41enne, precedentemente a segno nel Mondiale in LMP2, ha disputato tutti gli ultimi tre anni con la ‘Gialla’ n. 83 di AF Corse.