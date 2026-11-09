WEC, Raffaele Marciello chiude al terzo posto il Mondiale con BMW

Terzo posto finale per Raffaele Marciello nel FIA World Endurance Championship. L’elvetico riesce a completare insieme a Kevin Magnussen alle spalle delle due Toyota, semplicemente superiori alla concorrenza al termine del campionato 2026.

Il n. 15 ha primeggiato con l’ex pilota di F1 e Dries Vanthoor in Brasile a San Paolo. L’auto ha successivamente stata sempre in lizza per un posto sul podio finale nonostante un pesante ritiro nel corso della 24h Le Mans.

L’ex campione del GT World Challenge Europe ha dichiarato: “Siamo una delle poche squadre a non aver fatto punti a Le Mans, sicuramente è un peccato arrivare terzi, quella gara è sempre importantissima. Però sappiamo dove dobbiamo migliorare. Noi piloti siamo a bordo di una macchina diversa, quindi speriamo che BMW riesca a trovare qualche miglioramento e a fare un altro passo importante”.

BMW Motorsport ha ottenuto anche il secondo posto tra i costruttori con due successi tra Interlagos e Spa-Francorchamps. La M Hybrid V8 di Sheldon van der Linde, Robin Frijns e René Rast ha saputo primeggiare in Belgio e successivamente ottenere il secondo posto a Le Mans.