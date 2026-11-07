WEC, Peugeot e Alpine davanti a Ferrari nella FP3 della 6h Monza

Peugeot ed Alpine battono nel finale della terza ed ultima sessione di prove libere della 6h di Monza la Ferrari n. 83 AF Corse. Robert Kubica, assoluto protagonista anche ieri, ha fatto la differenza riuscendo a Nicky Cassidy e Victor Martins.

Il neozelandese ed il francese, rispettivamente al volante della Peugeot 9X8 n. 93 e dell’Alpine A424 n. 36, hanno beffato la Rossa che al termine della FP3 ha regolato la BMW n. 20, la Ferrari n. 50 e la Genesis n. 19.

Terminano la Top10 l’Alpine n. 35, BMW n. 15, la Genesis n. 17 e la Toyota n. 7. Lontano invece la 499P numero 51, l’auto che ha siglato l’ultimo Mondiale ha completato pochi giri nella mattinata monzese.

In LMGT3 svetta invece la Ferrari 296 GT3 EVO di Alessio Rovera. L’alfiere di VISTA AF Corse si è imposto nei minuti conclusivi sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx di Maxime Martin, sceso in pista come l’italiano poco prima della bandiera a scacchi.