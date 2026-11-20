Toyota Racing ha confermato la presenza di Kevin Estre per la stagione 2027 del FIA World Endurance Championship. Il francese sarà alla guida della TR010 Hybrid numero 7 in sostituzione di Mike Conway, ritirato al termine della recente 6h Monza.

Il nativo di Lione, campione del mondo Hypercar 2024, torna nella classe regina del Mondiale insieme al marchio giapponese, ma parallelamente manterrà il proprio status di pilota Porsche Motorsport.

L’ex vincitore della 24h Le Mans in classe GTE PRO parteciperà infatti alle cinque tappe dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2027 in GTP con una delle Porsche 963 ufficiali.

Il 38enne, abile a primeggiare in carriera almeno una volta alla 24h del Nurburgring ed in quella di Spa-Francorchamps, ha dichiarato in una nota: “Ringrazio Porsche Motorsport per questa fantastica opportunità. Nel 2027 avrò l’occasione di conquistare altre vittorie con Porsche, continuando al contempo a inseguire il mio sogno: vincere la 24 Ore di Le Mans. È qualcosa di unico. Con un doppio programma si prospetta un anno entusiasmante per me”.

Kobayashi e De Vries, a segno quest’anno a Le Mans con Conway, si ripresenteranno al volante della TR010 Hybrid n. 7. La gemella numero 8 vedrà nuovamente i campioni del mondo 2026 Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa.

Toyota Racing ha anche annunciato la presenza di Esteban Masson come pilota di riserva. Il 22enne transalpino ha vinto l’European Le Mans Series in LMP2 nel 2025 ed ha disputato tutte le tappe del FIA WEC in GT con Lexus ad eccezione della 24h Le Mans in cui ha militato in LMP2