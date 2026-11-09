WEC, Jonny Edgar a segno in LMGT3: “Non pensavo di trovarmi in questa situazione così presto”

Jonny Edgar ha vinto in solitaria il titolo 2026 nel FIA World Endurance Championship. Il britannico di TF Sport, al volante della Corvette n. 33, ha festeggiato in Italia grazie al terzo posto ottenuto in compagnia di Nicky Catsburg e Ben Keating.

L’olandese non ha siglato il successo finale vista l’assenza durante la 6h di San Paolo per la concomitanza con l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Un infortunio ha invece impedito all’imprenditore statunitense di prendere parte alla 6h Imola ed alla 6h di Spa.

Il giovane 22enne, già campione in LMP2 nell’European Le Mans Series, ha dichiarato ai media presenti a Monza, tra cui OA Sport. “Sapevamo che la vettura 92 doveva vincere e noi dovevamo essere nella top 6, quindi sapevamo di dover finire in una buona posizione. Il team ha fatto un ottimo lavoro, Ben e Nicky sono stati fantastici. Ero consapevole che non sarebbe stato facile vincere il titolo”.

L’ex pilota di FIA F2 che con la Z06 GT3.R n. 33 ha primeggiato anche a Le Mans ha concluso dicendo: “Non me lo aspettavo un paio d’anni fa, una volta passato all’Endurance, di trovarmi in questa posizione così presto. Un grande grazie a Ben per avermi scelto come pilota negli ultimi due anni, a Nicky per l’ottimo lavoro e a tutto il team TF con cui sono dal 2024. Quasi tutti i miei successi nelle gare di durata sono arrivati con loro”.