Ford ha presentato la GT41, auto che correrà nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship. Il marchio americano si prepara per tornare in pista con il chiaro intento di rivincere la 24h Le Mans, obiettivo riuscito dal 1966 al 1969.

L’iconica Ford GT40 cede il posto alla GT41, alta rigorosamente 41 pollici e pronta per scendere in pista con il caratteristico propulsore V8 aspirato da 5,4 litri abbinato al sistema ibrido come previsto da regolamento.

ORECA è stata scelta da Ford Racing per creare il telaio della GT41 che ha recentemente concluso un’intensa fase di test ad Aragon. La pista spagnola è stata scelta Le Castellet, Silverstone, Monza e Imola.

Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller e Nick Yelloly sono i piloti scelti per il FIA WEC 2027. I piloti, insieme alla riserva Tom Dillmann, effettueranno ora nuove prove in vista del campionato in North America nelle prossime settimane.

Bill Ford, presidente esecutivo di Ford Motor Company, ha dichiarato ai margini della presentazione, avvenuta durante il match del Giorno del Ringraziamento tra i Detroit Lions e i Chicago Bears: “La storia sportiva di Ford è iniziata 125 anni fa, quando il mio bisnonno vinse una gara che gli permise di fondare la Ford Motor Company. Il nostro trionfo a Le Mans nel 1966 rimane uno dei momenti decisivi nella storia dell’automobilismo. Custodiamo gelosamente quel passato, ma siamo spinti dal desiderio di affrontare sfide nuove e ancora più ambiziose”.

Ford si unisce al FIA WEC 2027 insime a McLaren che deve ancora presentare ufficialmente il proprio prototipo. Ricordiamo che purtroppo nella classe regina non avremo più Alpine e Peugeot, clamorosamente out negli scorsi giorni dopo una decisione interna in Stellantis.