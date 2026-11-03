WEC, Ferrari vuole chiudere in bellezza il 2026 a Monza. Pera sogna il bis in LMGT3

Gran finale a Monza questo weekend con il FIA World Endurance Championship. Dopo l’inedita 6h Barcellona, le Hypercar e le LMGT3 tornano in Lombardia, già protagonista per tre volte nella storia del campionato prima di cedere il testimone a Imola.

Ferrari cerca di chiudere in bellezza il Mondiale dopo aver perso matematicamente il titolo piloti e quello costruttori. Il marchio di Maranello, nonostante il podio spagnolo con la 499P numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, è uscito di scena insieme a BMW in Catalogna, la doppietta di Toyota ha infatti già chiuso la corsa al successo finale.

Le due Toyota TR010 Hybrid si contenderanno ora la classifica piloti. La n. 8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley vanta un vantaggio di 17 punti nei confronti dell’auto gemella di Nyck De Vries/Mike Conway/Kamui Kobayashi (n. 7).

Cadillac insegue disperatamente la prima gioia del 2026 ed il tempio della velocità potrebbe adattarsi alle caratteristiche della V-Series.R. Occhi puntati chiaramente sulle già citate BMW, in difficoltà di fatto da San Paolo ad oggi.

Peugeot, Aston Martin e Genesis sono gli altri costruttori iscritti nella classe regina oltre ad Alpine che si prepara per salutare la compagnia. Le A424 ad oggi sono destinate a non presentarsi nel FIA WEC 2027 anche se sono molteplici i tentativi di salvare una situazione più complicata di quanto sembra dopo la mancata trattativa con un possibile gruppo cinese.

In LMGT3 invece la lotta è aperta con quattro auto in contesa per il successo. La Corvette n. 33 TF Sport controlla il gruppo con il solo Jonny Edgar. L’inglese che ha vinto a Le Mans, atteso in pista con Ben Keating e Nicky Catsburg, ha 92 punti contro i 74 della Porsche n. 92 Manthey di Yasser Shahin/Richard Lietz/Richard Lietz

Gli ultimi due citati, campioni del mondo in carica, hanno quattro lunghezze di margine sulla seconda Corvette di TF Sport, la n. 34 di Salih Yoluc/Charlie Eastwood/Peter Dempsey.

Matematicamente con 26 punti di ritardo e 26 a disposizione resta anche la BMW M4 GT3 EVO di WRT n. 69. Dan Harper/Parker Thompson/Anthony McIntosh devono fare tutto alla perfezione in Italia, ottenere la pole al sabato e poi conquistare la competizione di domenica.

L’Italia diventa la prima nazione ad ospitare nello stesso anno solare due prove del FIA WEC e su due tracciati differenti. Imola tornerà protagonista nel 2027 come accaduto negli ultimi anni.

Domenica la gara, la partenza sarà alle 11.00.