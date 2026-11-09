WEC, Ferrari aggiorna la 499P. Una vettura che rimarrà per sempre nella storia del motorsport

La 6h di Monza ha concluso la stagione del FIA World Endurance Championship 2026 e la storia dell’attuale Ferrari 499P. Il gioiello di Maranello si prepara per essere aggiornato in vista del prossimo campionato, la versione ‘EVO‘ dell’Hypercar che ha vinto tre delle ultime quattro 24 Ore Le Mans è già in pista da mesi.

In attesa di scoprire tutti gli update studiati dagli uomini di Maranello è doveroso onorare un veicolo che ha scritto la storia del motorsport italiano e non solo. La 499P ha raggiunto tutti i propri obiettivi riuscendo al debutto nel 2023 ad imporsi sin da subito nella sfida più complicata: la 24 Ore Le Mans.

La Rossa n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ha riportato Ferrari al successo dopo oltre 50 anni dall’ultima volta nella competizione automobilistica più importante al mondo, l’Hypercar italiana ha poi saputo confermarsi negli anni seguenti con la n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (2024) e la n. 83 AF Corse di Phil Hanson/Robert Kubica/Yifei Ye (2025).

La protagonista del progetto di Ferrari per il FIA WEC ha disputato 31 gare dalla 1000 Miles di Sebring 2023 alla 6h Monza 2023. In totale sono state ottenute 8 vittorie, 27 podi e 11 pole nei circuiti di tutto il mondo, una serie di risultati incredibili che si uniscono al titolo piloti e costruttori del 2025.

La n. 51 campione del mondo lo scorso anno anno ha siglato il terzo posto a Monza, mentre la n. 50 ha ottenuto a Sebring nel 2023 il primo podio assoluto per Ferrari nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Antonio Fuoco registrò una storica pole in Florida nel 2023, il forte pilota calabrese ha saputo ripetersi lo scorso weekend a Monza davanti ai propri tifosi.

L’avventura di Ferrari nel FIA WEC e chiaramente nell’iconica 24h Le Mans è destinata a continuare anche nei prossimi anni. L’attesa è per la versione aggiornata di un prototipo incredibile che a differenza degli altri presenti sulla griglia è stato modificato ben poco dalla sua creazione ad oggi.

La 499P è entrata nel cuore degli appassionati ed ora merita un posto speciale al museo, un prototipo che ha permesso a tutti di avvicinarsi ed incuriosirsi al meraviglioso mondo delle prove di durata.