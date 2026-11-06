WEC, Alpine precede Ferrari nella FP1 di Monza

Alpine precede Ferrari nella prima sessione di prove libere in quel di Monza, finale del FIA World Endurance Championship 2026. Charles Milesi si è distinto negli ultimi minuti di una sessione condizionata dalla pioggia e da ben tre bandiere rosse.

La A424 n. 35 ha regolato di ben quattro decimi la Ferrari 499P numero 83 AF Corse di Yifei Ye. L’auto che ha vinto la 24h Le Mans 2025 è stata a lungo in vetta alla grazie a Robert Kubica, la classifica è completamente cambiata prima della bandiera a scacchi.

Harry Tincknell (Aston Martin n. 007), Victor Martins (Alpine n. 36) e James Calado (Ferrari n. 51) completano nell’ordine davanti a Mathys Jaubert con la prima delle Genesis presenti nello schieramento. L’autore della pole in quel di Barcellona si è imposto su Theo Pourchaire (Peugeot n. 94) e Nicklas Nielsen (Ferrari n. 50).

La 499P numero 50 ha causato la prima bandiera rossa del weekend finendo nella ghiaia alla ‘Parabolica’ con Antonio Fuoco. Successivamente sono da segnalare un problema all’Ascari per Robin Frijns (BMW n. 20) e di James Cottingham (Manthey Porsche n. 91) all’uscita della ‘Lesmo 2’.

La Genesis n. 19 e la Cadillac n. 38 hanno completato nell’ordine la Top10 in quel di Monza, mentre restano attardate le Toyota che hanno già matematicamente vinto il Mondiale costruttori ed ipotecato quello piloti a Barcellona.

Tom Fleming regala il miglior crono a McLaren ed a Garage 59. Il britannico ha preceduto la Ford Mustang GT3 EVO n 88 Proton Competition e la Chevy Corvette n. 33 TF Sport di Jonny Edgar, leader del Mondiale alla vigilia della 6h di Monza.