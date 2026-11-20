Alla vigilia delle Finali Mondiali di Barcellona, Ferrari ha annunciato la conferma di Alessandro Pier Guidi. Il pilota italiano continuerà a correre anche nei prossimi anni con il marchio di Maranello, un vincente sodalizio iniziato nel 2017.

Il piemontese ha trionfato a Le Mans nella classe regina con Antonio Giovinazzi e James Calado, la line-up della Ferrari 499P #51 ha poi siglato anche il Mondiale piloti nella stagione 2026.

Il nostro connazionale vanta, tra i tanti risultati, altre due gioie di classe a Le Mans (2019-2021), due sigilli in classe alla Rolex 24 at Daytona (2024-2014) ed un successo assoluto alla 24h di Spa-Francorchamps, realizzato nel 2021 dopo un’indimenticabile bagarre nel finale con Audi e WRT.

Il nativo di Tortona ha dichiarato in una nota: “Sono davvero felice di annunciare il rinnovo del mio rapporto con Ferrari, che in questi anni è diventata per me una famiglia. Indosso il Rosso da tanto tempo e sono orgoglioso di poter continuare a rappresentare questi colori. Mi auguro di conquistare insieme nuove vittorie e nuovi titoli, proseguendo il percorso di successi che abbiamo intrapreso”.

Non poteva mancare il commento di Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Con Alessandro abbiamo conquistato successi entrati nella storia della Ferrari e del motorsport, basti pensare alla vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 2023, quanto tornammo in gara per il successo assoluto con la 499P ottenendolo al primo tentativo, o ai titoli Mondiali Piloti e Costruttori che abbiamo portato a Maranello nel 2025. Si tratta solo di alcuni esempi, i più memorabili, di una lunga serie di traguardi conquistati insieme grazie a un rapporto straordinario, fatto di professionalità e stima reciproca”.