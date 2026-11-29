Festa tedesca a Sydney dove si è conclusa la prima tappa del Dp World Tour 2027. Il maggiore circuito europeo ha inaugurato la stagione con l’Australian PGA Championship, vinto pochi istanti fa da Nicolai Von Dellingshausen che con due colpi di vantaggio sul resto del field conquista il secondo titolo in carriera sul tour europeo (l’altro è l’Austrian Open dell’anno scorso). Bella top 10 con diversi nomi importanti. A partire da i secondi a pari merito, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il danese Nicolai Hojgaard e il padrone di casa Haydn Barrow, tutti e 3 a-14.

Quinto posto a pari merito, invece, per Adam Scott, Tom McKibbin, Daniel Hillier e Alex Noren, tutti a -13 e avanti di un colpo rispetto alla coppia composta da Kazuma Kobori e MJ Maguire che ha chiuso in T9 a -12. Inizia bene anche il cammino di Filippo Celli, che dopo una prima giornata leggermente sottotono manda in rassegna un 18esimo posto a -8 con 73 70 67 70. Niente da recriminare neanche per Matteo Cristoni che al debutto chiude al 36esimo posto a -4 71 71 74 68. Non era riuscito a passare il taglio invece il terzo azzurro impegnato in Australia questa settimana: Edoardo Molinari. Il torinese ha chiuso con due giri in 74 75 e per questo non ha giocato il week end sui fairway del The Lames Golf Club.

La prossima settimana il Dp World Tour si fermerà in zona per l’Australian Open, torneo da 2 milioni di dollari australiani e 3.000 punti Race to Dubai, che si svolgerà a Melbourne, piu precisamente al Kingston Heath Golf Club.