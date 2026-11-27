I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno degli appuntamenti che contraddistingue il finale dell’anno solare. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dell’Australian PGA Championship (montepremi 2.5 milioni di dollari australiani), manifestazione organizzata in coabitazione tra Tour europeo, PGA Tou of Australasia e OneAsia Tour. A metà gara guida la classifica Nicolai Von Dellingshausen. Il tedesco piazza un superbo -8 bogey free balzando al comando con lo score complessivo di -13 (131 colpi).

Per il battistrada sono ben tre le lunghezze di margine sul nordirlandese Tom McKibbin, seguito ad un colpo di distanza dall’australiano Cameron Smith. -7 e quarta posizione per l’olandese Lars Van der Vight e per gli americani Austen Truslow ed M.J. Maguire. Classifica cortissima alle spalle del leader con ben 53 partecipanti capaci di chiudere la seconda tornata con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 72 del The Lakes Golf Club di Sydney (Australia) completano la top ten in settima piazza con il punteggio di -6 i padroni di casa Daniel Hillier, Cameron Davis e James Marchesani, lo svedese Alex Noren, ed infine i canadesi Thomas Giroux e Sundarshan Yellamaraju, Al 13° posto seguono con -5 il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo spagnolo David Puig, il sudcoreano An Byeong-Hun, e gli australiani Daniel Gale ed Haydn Barron.

Round altalenante, ma chiuso in positivo per Matteo Cristoni. Il ventiquattrenne italiano sigla un solido -1 assestandosi al 32° posto con il punteggio di -2. Per lui dunque promozione alle tornate conclusive ed iniezione di fiducia in vista della prossima stagione. Avanza ai round decisivi anche Filippo Celli, 42° con -2, mentre termina qui il torneo di Edoardo Molinari, che ha chiuso oltre la 120esima posizione con lo score di +5.