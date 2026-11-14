Volley, Perugia rimonta Trento e vola in finale di Supercoppa Italiana. Giannelli dirige, Michieletto e Lavia battuti

Perugia ha sconfitto Trento per 3-1 (22-25; 25-20; 25-18; 30-28) nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, andata in scena al PalaRaschi di Parma. I Campioni d’Italia, d’Europa e del mondo hanno avuto la meglio in rimonta nel big match, replicando l’affermazione conseguita una decina di giorni fa in Superlega e staccando il biglietto per la finale, che andrà in scena domenica 15 novembre (ore 18.00) contro la vincente di Civitanova-Verona.

I Block Devils cercheranno di alzare al cielo il trofeo per la quinta volta consecutiva, l’ottava nella propria storia: tra il 2017 e il 2025, soltanto Modena e Trento, con un’affermazione a testa, sono riuscite a interrompere l’egemonia della corazzata umbra, che negli ultimi dieci anni ha perso soltanto una finale di Supercoppa Italiana (nel 2016 contro i Canarini). I dolomitici sono partiti a razzo, ma sulla lunga distanza hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della prima forza del campionato.

Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti hanno subito la verve dell’Itas nel primo set, venendo rimontati dal 19-16 al 20-20 e poi cedendo in volata. Dopo lo beffa subita nella prima frazione, i rossoneri hanno alzato il livello di gioco e hanno saputo recuperare da 9-12 nel secondo parziale e hanno dominato in maniera perentoria il terzo set. Perugia è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel quarto (10-12 e 17-19), poi si è vista annullare cinque match-point e al sesto tentativo è riuscita a chiudere i conti.

Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Ferre Reggers (20 punti), gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi (17 punti a testa), il centrale Agustin Loser (11, 4 muri), affiancato sottorete da Sebastian Solé (8 punti, 4 muri). A Trento non sono bastati gli attaccanti Alessandro Michieletto (15 punti), Daniele Lavia (16) e Theo Faure (14) sotto la guida di Riccardo Sbertoli, 9 marcature per il centrale Flavio Gualberto.