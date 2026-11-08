Pallavolo
Volley, Perugia batte Trento nel big match. Gargiulo trascina Civitanova, Bovolenta fa volare Piacenza
Perugia ha sconfitto Trento nel big match che ha animato la quinta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sotto per 1-2 in casa dei dolomitici, i Campioni del Mondo hanno messo il turbo, dominando il quarto set e il tie-break in maniera perentoria. A trascinare la compagine tricolore sono stati l’opposto Ferre Reggers (26 punti) e gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (22 punti, 4 ace) e Kamil Semeniuk (18 punti, 4 muri) sotto la regia di Simone Giannelli. Ai padroni di casa non sono bastate le buone prove dei martelli Alessandro Michieletto (23) e Daniele Lavia (16) e del bomber Theo Faure (16).
I Block Devils svettano in testa alla classifica da imbattuti con 16 punti, tallonati a una sola lunghezza di distanza da Civitanova, che ha però disputato un incontro in meno. I cucinieri hanno dettato legge nella tana di Milano, chiudendo la pratica con un fragoroso 3-0, propiziato in particolar modo da Giovanni Gargiulo (13 punti), Eric Loeppky (11), Aleksandar Nikolov (11) e Mattia Bottolo (9) contro il sestetto guidato da Basil Dermaux (15).
Piacenza è diventata la terza forza del torneo, a tre punti di ritardo dalla capolista e con una partita disputata in meno rispetto alla corazzata umbra. I Lupi hanno schiacciato Verona con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, segnando una sempre più marcata difficoltà da parte degli scaligeri, che dopo cinque partite hanno soltanto cinque punti all’attivo e stanno giocando al di sotto delle aspettative. Alessandro Bovolenta (14 punti) e Manuel Zlatanov (11) hanno brillato tra le fila dei biancorossi, mentre a Verona non è bastata la stella Noumory Keita (15).
Trento è scivolata in quarta piazza a -4 dalla vetta (con un incontro in meno rispetto a Perugia), poi si è creato un vuoto consistente prima del resto del gruppo. Modena ha vinto a Monza con un comodo 3-0, propiziato da Luca Porro (12 punti) e Nik Mujanovic (11). Prata di Pordenone ha fatto festa di fronte al proprio pubblico, infliggendo un secco 3-0 a Cuneo sotto i colpi di Kirill Klets (26 punti) e Lukas Bergmann (13). Successo in trasferta per Padova: 3-1 contro Cisterna, sugli scudi Mohammad Golzadeh (21 punti) e Leonardo Leodolter (16) contro il sestetto guidato da Tommaso Barotto (14) e Filippo Lanza (11).
RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI
Itas Trentino vs Sir Susa Scai Perugia 2-3 (25-22; 17-25; 25-23; 16-25; 8-15)
Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona 3-0 (25-22; 25-23; 26-24)
Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25; 19-25; 14-25)
Vero Volley Monza vs Valsa Group Modena 0-3 (21-25; 14-25; 22-25)
Cisterna Volley vs Pallavolo Padova 1-3 (20-25; 20-25; 25-20; 22-25)
Tinet Prata di Pordenone Acqua Sant’Anna Cuneo 3-0 (25-16; 28-26; 25-19)
CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY
Perugia 16 punti*, Civitanova 15, Piacenza 13, Trento 12, Pordenone**, Milano 6, Modena 6, Verona 5, Cisterna 3, Padova 3, Cuneo 3, Monza 2. *= 1 partita in più. **= 1 partita in meno.