Modena ha liquidato l’OK Napredak Odzak con un secco 3-0 (25-15; 25-15; 25-23) nel ritorno dei 32mi di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo aver trionfato in Bosnia Erzegovina la scorsa settimana con il massimo scarto e senza particolari patemi d’animo, i Canarini si sono replicati di fronte al proprio pubblico del PalaPanini e possono proseguire la propria avventura in campo continentale.

Il nuovo regolamento impone una doppia vittoria per superare il turno, dunque i ragazzi di coach Lorenzo Tubertini non potevano concedersi passi falsi contro la modesta compagine avversaria e hanno sbrigato la pratica in 67 minuti di gioco: primi due set dominati fin dalle battute iniziali e chiusi con dieci punti di vantaggio, terzo parziale più equilibrato e giocato punto a punto, fino allo strappo finale operato dai padroni di casa, che erano reduci dalla sconfitta rimediata contro Civitanova in Superlega.

Modena vola ai sedicesimi di finale e l’asticella si alzerà terribilmente, perché dall’altra parte della rete ci saranno i quotatissimi turchi dell’Halkbank Ankara, tra le grandi favorite per la conquista del trofeo, al pari degli emiliani e di Piacenza, che entrerà in gioco contro il modesto UGD Stip Stip.

A mettersi in luce sono stati gli schiacciatori Luca Porro (12 punti, 3 muri) e Thomas Jaeschke (8 punti), il centrale Pardo Mati è andato a referto con 10 punti (3 muri), affiancato sottorete da Gabriele Di Martino (4) nei primi due parziali. L’opposto Nik Mujanovic ha messo a segno 7 punti ed è poi stato sostituito da Silvester Meijs (3) sotto la regia di Amir Tizi-Oualou.