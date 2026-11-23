I MIGLIORI ITALIANI DELLA 6ª GIORNATA DI SUPERLEGA

LUCA PORRO: Una partita quasi perfetta per lo schiacciatore della Valsa Group Modena, protagonista del 3-0 contro Cisterna. Mette a terra undici palloni su quattordici, senza errori né murate subite, chiudendo con il 79% sia di realizzazione sia di efficienza offensiva. Aggiunge quattro ace e tiene il 53% di ricezione positiva su 19 palloni, senza errori diretti. Quindici punti complessivi, sette in fase break.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento passa in tre set a Milano e il suo mancino firma 17 punti con una prova di grande concretezza. In attacco trova quattordici vincenti su 22 palloni, senza errori diretti e con due murate subite, per il 64% di realizzazione e il 55% di efficienza. Completa il bottino con due muri e un ace, aggiungendo il 60% di ricezione positiva senza errori su dieci palloni.

THOMAS BERETTA: Sette attacchi, sette punti. Il centrale della Vero Volley Monza sfrutta ogni occasione nel successo sul campo di Padova e aggiunge tre muri, chiudendo in doppia cifra. Una prestazione da riferimento al centro della rete, con il 100% di realizzazione ed efficienza offensiva e un solo errore al servizio.

PARDO MATI: Quattro muri e undici punti in tre set per il giovane centrale di Modena, che contribuisce al successo contro Cisterna soprattutto con la presenza a rete. In attacco chiude con sette vincenti su dodici, il 58%, commettendo un solo errore e senza subire murate. Il 50% di efficienza conferma la qualità di una prova che dà sostanza al gioco dei gialloblù.

FABIO BALASO: La Cucine Lube Civitanova supera Prata e il suo libero offre una base solida alla costruzione del cambio palla. Gestisce 22 ricezioni senza errori diretti, con il 68% di positività e il 41% di perfetta. Un contributo importante per una squadra che chiude al 61% in attacco, trovando continuità anche nei due parziali più combattuti.

DANIEL IYEGBEKEDO: Nella sconfitta della Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Perugia emerge la prova del centrale, titolare in tutti e tre i set. Chiude con otto punti, sei dei quali in attacco su otto palloni, senza errori né murate subite. Il 75% di realizzazione coincide con l’efficienza offensiva e i due muri completano una prestazione positiva contro la capolista.

DIEGO FRASCIO: È il miglior realizzatore di Monza nella vittoria esterna su Padova, con quindici punti in tre set. L’opposto mette a terra tredici palloni su 26, chiudendo al 50% in attacco, e aggiunge un ace e un muro. Quattro errori offensivi e due murate subite abbassano l’efficienza al 27%, ma il suo volume di gioco resta una componente importante del successo brianzolo.