Volley femminile, Van Ryk scatenata e Scandicci esulta. Chieri terza forza in Serie A1, Novara promossa

Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile. Chieri ha dettato legge di fronte al proprio pubblico, regolando Macerata con uno schiacciante 3-0. Tra le fila delle piemontesi si sono distinte Anett Németh (14 punti), Reagan Cooper (11) e Marina Lubian (10, 3 muri), mentre tra le marchigiane le migliori sono state Susan Schut e Beatrice Gardini (9 punti a testa).

Scandicci è stata chiamata alla rimonta tra le mura amiche: dopo aver perso il primo set contro Busto Arsizio, le toscane hanno rialzato la testa e si sono imposte per 3-1. Kiera Van Ryk è stata la mattatrice assoluta (26 punti, 3 muri), ma hanno fatto la differenza anche le schiacciatrici Caterina Bosetti (13) e Avery Skinner (17), da annotare i dieci punti (4 muri) della centrale Maja Aleksic contro le Farfalle di Leana Grozer (14) e Valeria Battista (13).

La Consolini prosegue il buon momento, espugnando il campo di Brescia per 3-0, dimostrando grandissima freddezza nelle serie ai vantaggi che hanno caratterizzato il primo e il terzo set. Prova di carattere da parte di Martina Bracchi (18 punti) e Jessica Rivero (13) contro il sestetto guidato da Andrea Mihaljevic (18 punti).

Novara ha saputo riscattarsi dopo la brutta battuta d’arresto rimediata contro Conegliano, andando a vincere nella tana di Talmassons per 3-1. Kaja Grobelna (21 punti), Tatiana Tolok (16) e Britt Herbots (12) sono state dirompenti al cospetto di Giorgia Frosini (21 punti) e compagne).

Chieri si conferma la terza forza del campionato con 22 punti all’attivo, a due lunghezze di distacco dalle capolista Conegliano e Milano (attese da Bergamo e Cuneo). Scandicci stazione in quinta piazza a quota 17 punti, con una lunghezza di margine nei confronti di Novara. Ottavo posto per Talmassons a +3 sulla Consolini, Brescia è sempre il fanalino di coda alle spalle di Macerata, Cuneo e Firenze.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-21; 25-13; 25-10)

Savino Del Bene Scandicci vs Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio 3-1 (22-25; 25-23; 25-13; 25-16)

Banca Valsabbina Mllenium Brescia vs Omag Consolini Volley 1907 0-3 (28-30; 17-25; 24-26)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (19-25; 25-23; 18-25; 13-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 24 punti*, Milano 24*, Chieri 22, Vallefoglia 20, Scandicci 17, Novara 16, Bergamo 14*, Talmassons 12, Consolini 9, Busto Arsizio 8, Macerata 6, Cuneo 4*, Firenze 4, Brescia 3. *= 1 partita in meno.