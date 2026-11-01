Volley femminile, Vallefoglia lancia l’inseguimento alle big. Scandicci prosegue la risalita in Serie A1

Non soltanto le vittorie di Conegliano e Milano nel pomeriggio riservato alla sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Vallefoglia ha sconfitto Talmassons con un secco 3-0 (25-20; 25-22; 25-23) di fronte al proprio pubblico, riprendendo la propria marcia dopo la battuta d’arresto rimediata mercoledì sera contro Conegliano e confermandosi al terzo posto in classifica con un ritardo di quattro punti dalle Pantere e da Milano.

A trascinare le marchigiane sono state soprattutto Erblira Bici (16 punti), Alexandra Frantti (12) ed Elizaveta Kochurina (11), da annotare anche le nove marcature di Gaia Giovannini. Tra le fila della compagine friulana spiccano le prestazioni di Giorgia Frosini (16 punti) e Islam Gannar (12), non sufficienti per evitare il quarto ko consecutivo e migliorare il nono posto in graduatoria.

Scandicci ha espugnato la tana di Bergamo con un perentorio 3-0 (25-21; 29-27; 25-19) e ha operato il sorpasso ai danni delle orobiche in classifica: le toscane si sono issate al quinto posto e si sono portate a cinque lunghezze di distacco dalle imbattute Conegliano e Milano, infilando il quarto successo stagionale e lasciandosi ormai alle spalle il difficile avvio di questa annata agonistica.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Kiera Van Ryk, che ha messo a segno 16 punti, e della schiacciatrice Avery Skinner (16), affiancata di banda da Caterina Bosetti (11). La regista ha mandato in doppia cifra anche la centrale Maja Aleksic (10, 3 muri), mentre tra le fila di Bergamo le migliori sono state Lena Stigrot (14), Kendall Kipp (14) ed Elena Pietrini (10).