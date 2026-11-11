Volley femminile, Scandicci frena a un passo dalla vittoria. Consolini super, Chieri terza forza, Vallefoglia ok

Non soltanto le vittorie di Conegliano e Milano nell’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci sembrava lanciata verso la vittoria sul campo della Consolini, dopo aver dominato i primi due set ed essere stata in vantaggio per 23-19 nella quarta frazione. Proprio sul più bello, però, le toscane hanno subito la rimonta, sono state trascinate al tie-break e si sono inchinate al cospetto della compagine romagnola. Jessica Rivero (25 punti) e Martina Bracchi (22) sono state le grandi mattatrici contro il sestetto guidato da Caterina Bosetti (16), Julia Bergmann (15) e Maja Aleksic (14).

Chieri ha espugnato Firenze con un secco 3-0, riuscendo a recuperare un break di svantaggio nel primo set (12-14), ribaltando uno scomodissimo 20-23 nel secondo parziale e dettando legge nella terza frazione. Prestazione degna di nota da parte delle attaccanti Anett Németh (15 punti), Stella Nervini (12) e Logan Eggleston (10) contro il sestetto guidato da Bianca Cugno (13) e Paulina Damaske (6).

Talmassons si è imposta per 3-1 nella tana di Macerata, in una sfida di fondamentale importanza in ottica salvezza. A trascinare le friulane sono state Giorgia Frosini (16 punti) e Leonarda Grabic (17) contro Clara Decortes (19) e compagne. Vallefoglia ha regolato Busto Arsizio al tie-break sotto i colpi di Erblira Bici (18 punti), Alexandra Frantti (18) e Sonia Candi (17), alle Farfalle non sono bastate le 24 marcature di Yukiko Wada e le 19 di Valeria Battista.

Conegliano e Milano svettano al comando della classifica da imbattute, con 24 punti all’attivo e cinque lunghezze di margine su Chieri. Vallefoglia si conferma la quarta forza a -7 dalle vetta, mentre Scandicci è ormai a -10 dalle due capolista e precede di un punto Novara. La Consolini ha agganciato Macerata in decima piazza, mentre Cuneo e Brescia sono ultime a -1 da Firenze.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (17-25; 24-26; 22-25)

Numia Vero Volley Milano vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (27-25; 23-25; 25-18; 25-20)

Laica Cioccolato Uyba Busto Arsizio vs 2-3 (25-19; 20-25; 25-23; 24-26; 10-15)

Omag Consolini Volley 1907 vs Savino Del Bene Scandicci 3-2 (13-25; 18-25; 25-22; 30-28; 15-13)

Cbf Balducci Hr Macerata vs Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (18-25; 16-25; 25-12; 22-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25; 18-25; 21-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 24 punti, Milano 24, Chieri 19, Vallefoglia 17, Scandicci 14, Novara 13, Bergamo 12*, Talmassons 12, Busto Arsizio 8, Macerata 6, Consolini 6, Firenze 4, Cuneo 3*, Brescia 3. *= 1 partita in meno.