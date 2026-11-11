Volley femminile, Milano risponde a Conegliano: Paola Egonu firma un trentello d’autrice, Brescia ko

Milano ha sconfitto Brescia per 3-1 (27-25; 23-25; 25-18; 25-20) nell’acceso derby lombardo che ha animato l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile e ha risposto a Conegliano, che si era imposta a Novara nel big match con un secco 3-0. Le ragazze di coach Chicco Blengini hanno faticato di più rispetto alle Pantere per regolare le orobiche di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, ma sulla lunga distanza hanno fatto valere la propria caratura tecnica e hanno infilato l’ottava vittoria consecutiva in campionato.

Le meneghine hanno agganciato Conegliano al comando della classifica generale a punteggio pieno (24 punti): il duello a distanza tra le due grandi rivali per la conquista dello scudetto continua, lo scontro diretto in programma domenica 22 novembre è sempre più vicino e darà molte risposte sull’accesa rivalità per il tricolore. Brescia è uscita a testa alta dal campo, ma è incappata nella settima battuta d’arresto in questa annata agonistica e resta all’ultimo posto in classifica insieme a Cuneo con tre punti all’attivo, in piena lotta per non retrocedere.

Paola Egonu si è letteralmente scatenata ed è risultata ancora determinante per le sorti della Numia, mettendo a segno 32 punti (3 muri) sotto la regia di Francesca Bosio. Hanno risposto presente anche la centrale Anna Danesi (10 punti, 4 muri) e la schiacciatrice Khalia Lanier (13 punti), 6 marcature per Rebecca Piva, Giulia Gennari è stata granitica sottorete (4 muri, 5 punti complessivi). Alle ospiti non sono bastate Andrea Mihaljevic (19 punti), Andjelka Novosel (11) e Bozica Markovic (10).