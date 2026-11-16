Volley femminile, le migliori italiane della 9ª giornata di A1: Manfredini e Lubian centrali da copertina

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 9ª GIORNATA DI SERIE A1

LINDA MANFREDINI: Si prende la copertina a Bergamo. La centrale della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano firma tre dei dieci ace della squadra e si guadagna il premio di MVP nel 3-1 sulla ChorusLife Volley Bergamo. Si assume parecchi rischi al servizio, con sei errori, mentre al centro mette a terra nove palloni su 17 con il 52% di positività e il 41% di efficienza. Con un muro sale a 13 punti, sette dei quali in fase break.

MARTINA BRACCHI: Dopo i 22 punti della rimonta contro la Savino Del Bene Scandicci, arriva un’altra prova di sostanza. Nel 3-0 dell’Omag Consolini Volley 1907 sul campo della Banca Valsabbina Millenium Brescia è la miglior realizzatrice della squadra con 15 punti. I due muri si aggiungono ai 13 attacchi vincenti, con il 46% di positività e il 32% di efficienza. Anche in ricezione fa la sua parte: 62% di positiva su 16 palloni.

MARINA LUBIAN: Fa valere il primo tempo e chiude gli spazi a muro. Nel 3-0 della Reale Mutua Fenera Chieri sulla Cbf Balducci Hr Macerata, la centrale firma tre dei quattro muri della squadra e sfrutta bene i palloni di Van Aalen: sei a terra su dieci, con il 60% di positività e il 50% di efficienza. L’ace completa il conto: dieci punti, sei in fase break, e il premio di MVP.

REBECCA PIVA: A Cuneo è lei a segnare di più nella Numia Vero Volley Milano. Nel 3-0 sulla Granda Volley Cuneo realizza 14 punti, con 13 attacchi vincenti su 22 e un ace. Il dato migliore è il 50% di efficienza offensiva: due errori diretti, nessuna murata subita e il 59% di positività. In ricezione resta al 28% su sette palloni, ma in attacco dà a Bosio un’alternativa efficace a Egonu e Lanier.

CATERINA BOSETTI: Quando la Savino Del Bene Scandicci perde il primo set contro la Laica Cioccolato Uyba, per ribaltare la partita serve anche equilibrio in seconda linea. Bosetti lo garantisce con il 66% di ricezione positiva e il 46% di perfetta su 15 palloni. In prima linea sfrutta bene le occasioni: 13 attacchi vincenti su 23, con il 56% di positività e il 47% di efficienza.

DALILA MARCHESINI: Se la Laica Cioccolato Uyba riesce a creare difficoltà alla Savino Del Bene Scandicci, molto passa dal centro. Marchesini firma quattro degli otto muri della squadra e mette a terra nove palloni su 14, senza errori diretti. Il 64% di positività e il 57% di efficienza le valgono 13 punti complessivi: una delle prove più convincenti del turno nel ruolo, anche nella sconfitta.

GIORGIA FROSINI: Il muro dell’Igor Gorgonzola Novara frena a lungo l’attacco della CDA Volley Talmassons FVG, ma l’opposta friulana trova risposte anche su un volume di gioco alto. Chiude con 21 punti, 18 dei quali in attacco su 40 tentativi, con il 45% di positività e il 35% di efficienza, ben sopra l’11% di squadra. Due muri e un ace completano la sua prova nel 3-1 per le piemontesi.