LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 10ª GIORNATA DI SERIE A1

SARA CARUSO: Alza una barriera davanti alle attaccanti della Laica Cioccolato Uyba e si prende il premio di MVP nel successo esterno de Il Bisonte Firenze. Otto muri vincenti in quattro set sono il dato più significativo della sua partita, ma anche in attacco offre un contributo concreto: sei palloni a terra su 13, senza errori né murate subite, per il 46% di positività e di efficienza. Quattordici punti che pesano parecchio sul risultato.

MARTINA BRACCHI: Continua a essere il riferimento offensivo dell’Omag Consolini Volley 1907, che supera 3-1 la Granda Volley Cuneo. La schiacciatrice firma 24 punti e conquista il riconoscimento di MVP, con 21 attacchi vincenti su 41, il 51% di positività e il 36% di efficienza. Fa male anche dalla linea dei nove metri: tre ace con un solo errore. In ricezione chiude con il 55% di positiva su 18 palloni. Dieci i punti in fase break.

PAOLA EGONU: Nel confronto più atteso si assume gran parte del lavoro offensivo della Numia Vero Volley Milano e risponde con una prestazione da 33 punti. Contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano mette a terra 30 palloni su 56, con il 53% di positività e il 37% di efficienza, aggiungendo due ace e un muro. Subisce sei murate, ma mantiene un rendimento importante su un volume elevato di attacchi. Non basta per vincere, resta una prova di spessore.

LINDA NWAKALOR: Il suo contributo si vede soprattutto quando c’è da fermare l’attacco avversario. Nel 3-0 della Savino Del Bene Scandicci sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia realizza sette dei tredici muri della squadra, contribuendo alle difficoltà offensive delle ospiti. Chiude con 11 punti complessivi: in attacco quattro palloni vincenti su dieci, il 40% di positività e il 20% di efficienza. È il muro a fare la differenza nella sua partita.

DALIA WILSON: Dà varietà e concretezza al gioco dell’Omag Consolini Volley 1907 nella vittoria sulla Granda Volley Cuneo. La centrale sfrutta nove dei quattordici palloni attaccati, con il 64% di positività e il 57% di efficienza, senza errori diretti. Ai due muri aggiunge tre ace, sbagliando una sola volta su venti servizi. Quattordici punti costruiti in tre fondamentali diversi, otto dei quali in fase break.

ELENA PIETRINI: La qualità della ricezione è una delle basi del successo della ChorusLife Volley Bergamo sulla CDA Volley Talmassons FVG. Sui 25 palloni indirizzati verso di lei non commette errori e chiude con il 68% di positiva e il 56% di perfetta. In attacco realizza 11 punti su 26 tentativi, con il 42% di positività e il 38% di efficienza, concedendo un solo errore diretto e nessuna murata. Da correggere i quattro errori al servizio, ma nelle altre fasi la prova è solida.

RAPHAELA FOLIE: Nei duelli al centro del big match offre alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano un rendimento prezioso. Quattro muri e sei attacchi vincenti le valgono dieci punti nel successo sulla Numia Vero Volley Milano. Sui suoi undici tentativi offensivi non arrivano errori né murate subite: 54% sia di positività sia di efficienza. Una prestazione concreta in una partita nella quale ogni occasione sfruttata a rete ha un valore particolare.