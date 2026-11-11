Volley femminile, Conegliano strapazza Novara e prosegue il filotto in Serie A1: Haak dirompente

Conegliano prosegue la propria cavalcata nella Serie A1 di volley femminile, travolgendo Novara con un perentorio 3-0 (21-21; 25-18; 25-21) nel big match dell’ottava giornata e infilando l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Le Campionesse d’Italia si confermano al comando della classifica generale da imbattute con 24 punti all’attivo, quando siamo ormai entrati nella seconda parte del girone d’andata. Le piemontesi sono incappate nel quarto stop stagionale e si trovano al sesto posto in graduatoria, continuando a risultare troppo altalenante in questo avvio di stagione.

La formazione di coach Daniele Santarelli, che in questa annata agonistica ha già alzato al cielo la Supercoppa Italiana, si è prodigata in un’eccellente rimonta dal 12-16 nel primo set e da quel momento non ha più concesso spazi alle padrone di casa allenate da Massimo Barbolini, scappando via di forza nelle battute iniziali del secondo e del terzo parziale di fronte al pubblico avverso del PalaIgor, dimostrando una superiorità schiacciante e ribadendo di essere la grande favorita per la conquista dello scudetto insieme a Milano, che ha risposto presente sul campo di Brescia.

L’opposto Isabelle Haak ha fatto la differenza, mettendo a segno 22 punti e vincendo in maniera nitida la sfida con le attaccanti Tatiana Tolok (17) e Kaja Grobelna (12). La schiacciatrice Zhu Ting è andata in doppia cifra (16 punti) sotto la regia di Joanna Wolosz, 8 marcature per il martello Gabi, al centro hanno giocato Linda Manfredini (8) e Raphaela Folie (7) in assenza dell’infortunata Sarah Fahr. Le Pantere torneranno in campo domenica 15 novembre per sfidare Bergamo, alla vigilia dello scontro diretto contro Milano; le Zanzare cercheranno un pronto riscatto tra quattro giorni in casa di Talmassons.