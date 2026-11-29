Calato il sipario sul programma dell’undicesima giornata di andata della Serie A1 di volley femminile. Dopo gli anticipi del sabato, i cinque incontri domenicali hanno confermato la leadership solitaria della capolista Conegliano e regalato verdetti pesanti sia in zona alta classifica che nella corsa salvezza.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Omag Consolini Volley 1907 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-17)

Davanti ai 4.993 spettatori del Palaverde, Conegliano centra l’undicesima vittoria consecutiva contro Omag Consolini Volley 1907 e mantiene l’imbattibilità stagionale. Dopo un primo parziale dominato (25-17) e la reazione d’orgoglio delle romagnole nel secondo set (23-25), la formazione di coach Santarelli riprende in mano l’inerzia della gara affidandosi a una superlativa Merit Chinenyenwa Adigwe, premiata MVP con 25 punti (50% in attacco, 2 ace e 2 muri). In doppia cifra per Conegliano anche Sillah (14) e Manfredini (13, con 3 muri e 2 ace). A San Giovanni in Marignano non bastano i 15 punti di Bracchi, i 12 di Jehlarova (6 muri) e gli 11 di Adelusi.

Igor Gorgonzola Novara vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 25-15, 25-17)

Prestazione di grande autorità per la formazione di Lorenzo Bernardi, che regola in tre set Vallefoglia davanti ai 2.512 tifosi del Pala Igor. Novara fa la differenza a muro (11 a 3 il computo totale) e in attacco (51% di squadra contro il 32% delle ospiti). Top scorer dell’incontro è Tatiana Tolok, autrice di 25 punti con un eccellente 75% in attacco (21 su 28), 2 ace e 2 muri. Il premio di MVP va a Britt Herbots, decisiva nei momenti chiave con 12 punti (2 ace, 1 muro e 66% di ricezione positiva). Per la Megabox le migliori realizzatrici sono Bolzonetti (9 punti), Bici (8) e Frantti (8).

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Laica Cioccolato Uyba 2-3 (26-24, 20-25, 15-25, 25-20, 13-15)

Al Palasport Jimmy George di Montichiari va in scena una battaglia di oltre due ore e venti minuti che premia Busto Arsizio al tie-break. Trascinata da un’inarrestabile Yukiko Wada, eletta MVP grazie ai 30 punti messi a referto (50% offensivo, 3 muri e 2 ace), la squadra di coach Barbolini rimonta l’iniziale svantaggio e chiude 13-15 al quinto set, trovando punti preziosi anche da Battista (14), Grozer (13, con 4 ace), Torcolacci (11) e Munarini (10). Brescia conquista comunque un punto muovendo la classifica grazie ai 28 punti di Andrea Mihaljevic, affiancata da Nardelli (12), Markovic (11) e Modestino (10, di cui 6 muri).

Il Bisonte Firenze vs Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-14, 25-22, 15-25, 25-23)

Successo pesante in chiave salvezza per Firenze, che supera Macerata al Pala BigMat al termine di una sfida combattuta, chiusa sul filo di lana nel quarto parziale (25-23). Il titolo di MVP va a Bianca Cugno, top scorer del match con 21 punti e il 52% in attacco. Ottimo supporto da parte di Caitlin Baird (15 punti) e Alice Tanase (11). Tra le fila marchigiane, che pagano una minor efficienza offensiva complessiva (33% contro il 46% delle toscane), si distinguono Stoyanova (18 punti), Gardini (15) e Piomboni (14).

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs ChorusLife Volley Bergamo 1-3 (25-18, 21-25, 23-25, 22-25)

Colpaccio esterno di Bergamo al Palafenera (1.508 spettatori). Dopo aver ceduto il primo parziale (25-18), le orobiche ribaltano l’incontro con tre set giocati con grande cinismo nei finali (21-25, 23-25, 22-25). A guidare la rimonta sono Kendall Kipp (22 punti, 3 muri e 1 ace) ed Elena Pietrini (21 punti con uno straordinario 58% in attacco e il 70% di ricezione positiva). A Chieri non bastano i 21 punti di Logan Eggleston, i 16 di Marina Lubian (8 muri e 70% in attacco), i 15 di Németh e i 13 di Nervini.