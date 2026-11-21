Chieri ha sconfitto Novara con un perentorio 3-0 (25-19; 25-15; 26-24) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di volley femminile. La Fenera ha espugnato il PalaIgor nel sempre sentito derby piemontese, dominando i primi due set e tenendo botta nell’intensa lotta punto a punto che ha animato l’intero terzo parziale, riuscendo poi a spuntarla ai vantaggi e regalando un successo di notevole rilevanza tecnica.

Le ragazze di coach Nicola Negro hanno prevalso nella tana della formazione allenata da Massimo Barbolini, infilando la nona vittoria in campionato e rafforzando il terzo posto in classifica generale con 25 punti all’attivo, due in meno delle capolista Conegliano e Milano, che domani pomeriggio si affronteranno nello scontro diretto al Forum di Assago. Quinto stop stagionale per Novara, che staziona in sesta posizione con 16 punti, appena davanti a Bergamo (14) e Talmassons (12), impegnate nello scontro diretto.

Prestazione rimarchevole da parte delle attaccanti Anett Németh (13 punti) e Logan Eggleston (17), 9 marcature a testa per la schiacciatrice Stella Nervini e la centrale Marina Lubian. Le padrone di casa hanno pagato la prova sottotono di Tatiana Tolok (9 punti), 11 marcature per Kaja Grobelna e 12 per la schiacciatrice Britt Herbots, sotto la regia di Carlotta Cambi.