Volley femminile, botta e risposta tra Conegliano e Milano: Adigwe trascinante, Egonu e Danesi sugli scudi

Conegliano vince, Milano risponde. Botta e risposta tra le due grandi favorite per la conquista dello scudetto in occasione della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere hanno espugnato il campo di Firenze con un perentorio 3-0 (25-21; 25-19; 25-21), mentre la Numia ha dettato legge contro la Consolini di fronte al proprio pubblico con un altrettanto secco 3-0 (25-22; 25-16; 25-11). La corazzata veneta e la compagine lombarda si confermano al comando della classifica generale da imbattute con sei vittorie all’attivo (18 punti), con quattro lunghezze di vantaggio su Chieri e Vallefoglia.

Daniele Santarelli ha optato per un parziale turnover tra le fila di Conegliano, facendo riposare la schiacciatrice Zhu Ting e limitando la bomber Isabelle Haak a qualche scambio (4 punti), si sono particolarmente distinte il martello Gabi (14) e l’opposto Merit Adigwe (13), bravissima la centrale Linda Manfredini (13 punti, 2 muri, 2 ace), 8 marcature per la schiacciatrice Fatoumatta Sillah. A Firenze non sono bastate Paulina Damaske (12), Bianca Cugno (9) e Caitlin Baird (7).

Anche Chicco Blengini ha optato per la rotazione della sua rosa, non chiamando in causa la centrale Hena Kurtagis e limitando la schiacciatrice Khalia Lanier (2). A fare la voce grossa per Milano sono state la bomber Paola Egonu (19 punti), la tonica attaccante Yoshino Sato (14), le convincenti centrali Benedetta Maria Sartori (10 punti, 4 muri) e Anna Danesi (9 punti, 4 muri). Nessuna giocatrice in doppia cifra per la Consolini, la migliore è stata Dalia Wilson (9 punti).