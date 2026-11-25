La FIVB ha reso note le date ed i Paesi ospitanti della fase intercontinentale della Nations League 2027 di volley, sia per il settore maschile che per il comparto femminile: per ciascuno dei due tornei saranno 19 le Nazioni in gara. L’Italia non ospiterà alcuna tappa, ma potrebbe vedersi assegnata l’organizzazione delle Finals, delle quali non sono state ancora annunciate le sedi.

La Nazionale femminile affronterà la prima tappa in Brasile dal 2 al 6 giugno contro Russia, Polonia, Cechia e Brasile, mentre il secondo appuntamento sarà nei Paesi Bassi dal 16 al 20 giugno contro Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina, infine l’ultimo step preliminare si terrà in Giappone dal 7 all’11 luglio contro USA, Paesi Bassi, Repubblica Dominicana e Canada. Le Finals si disputeranno dal 21 al 25 luglio.

La Nazionale maschile sarà in Slovenia per il primo stop, dal 9 al 13 giugno, contro Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia, poi si recherà in Bulgaria dal 23 al 27 giugno per la seconda tappa, contro Serbia, Germania, Belgio e Bulgaria, infine la terza puntata andrà in scena in Giappone dal 14 al 18 luglio contro Russia, Cuba, Giappone ed Iran. Finals dal 28 luglio al 1° agosto.

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE FEMMINILE

Week 1 (2-6 giugno)

Canada: Canada, Germania, Repubblica Dominicana, Francia, Belgio, Ucraina

Brasile: Italia, Brasile, Polonia, Olanda, Serbia, Russia, Repubblica Ceca

Cina: Turchia, Usa, Giappone, Cina, Thailandia, Slovenia

Week 2 (16-20 giugno)

Cina: Polonia, Cina, Canada, Russia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Thailandia

USA: Brasile, Stati Uniti, Giappone, Serbia, Francia, Belgio

Olanda: Italia, Turchia, Olanda, Germania, Ucraina, Slovenia

Week 3 (7-11 luglio)

Brasile: Brasile, Cina, Serbia, Germania, Thailandia, Ucraina

Turchia: Turchia, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Slovenia

Giappone: Italia, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Canada, Repubblica Dominicana

Finals: 21-25 luglio

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE MASCHILE

Week 1 (9-13 giugno)

Slovenia: Polonia, Italia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Finlandia.

Brasile: Russia, Giappone, Brasile, Bulgaria, Germania, Argentina, Iran.

Cina: Stati Uniti, Francia, Serbia, Cuba, Belgio, Cina.

Week 2 (23-27 giugno)

Francia: Polonia, Brasile, Francia, Ucraina, Argentina, Cuba.

Filippine: Russia, Slovenia, Stati Uniti, Giappone, Finlandia, Iran, Cina.

Bulgaria: Italia, Bulgaria, Turchia, Germania, Serbia, Belgio.

Week 3 (14-18 luglio)

Brasile: Slovenia, Brasile, Serbia, Argentina, Finlandia, Belgio.

Stati Uniti: Polonia, Stati Uniti, Bulgaria, Ucraina, Germania, Cina.

Giappone: Italia, Russia, Giappone, Francia, Turchia, Cuba, Iran.

Finals (28 luglio-1° agosto)