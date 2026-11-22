La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ribalta il derby di Macerata e si porta a due punti dal terzo posto nella decima giornata di Serie A1. Alle sue spalle, la Savino Del Bene Scandicci liquida Brescia in tre set e dà seguito al successo di Busto, mentre il ChorusLife Volley Bergamo batte Talmassons e allunga a +5 sulle friulane nella corsa ai playoff. Proprio Talmassons viene raggiunta a quota 12 dall’Omag Consolini Volley 1907, che piega Cuneo a Cervia con dieci ace e 24 punti di Martina Bracchi. In coda, il risultato che cambia di più la classifica arriva da Biella. Il Bisonte Firenze vince lo scontro diretto con la Laica Cioccolato Uyba, interrompe una serie di sette sconfitte, scavalca Macerata e si porta a un solo punto dalle bustocche.

La Savino Del Bene Scandicci batte 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e sale a 20 punti, mentre le lombarde restano ultime a quota 3 dopo la sesta sconfitta consecutiva. Per la squadra di Marco Gaspari è il secondo successo di fila dopo quello sulla Laica Cioccolato Uyba. Il 3-0 del Pala BigMat dà continuità alla ripartenza dopo i ko contro la Numia Vero Volley Milano e l’Omag Consolini Volley 1907.

Scandicci prende subito il largo nel primo set (16-6, 25-18) e nel secondo passa dal 16-14 al 25-19 con sette muri nel parziale. Brescia trova spazio nel terzo e conduce 16-13, ma le toscane ribaltano il punteggio con un 8-3 e dal 21-19 infilano quattro punti di fila per il secondo 25-19. Kiera Van Ryk firma 21 punti, con due ace e due muri, mentre Linda Nwakalor ne aggiunge 11, sette dei quali a muro. Scandicci chiude con 13 muri a 5 e il 38% in attacco contro il 29% delle ospiti. Caterina Bosetti è l’MVP, mentre a Brescia la migliore realizzatrice è Andjelka Novosel con 9 punti.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ribalta il derby marchigiano e vince 3-1 sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata. Il terzo successo consecutivo consolida il quarto posto della squadra di Andrea Pistola, che sale a 23 punti e si porta a due lunghezze dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Macerata resta a quota 6, alla quarta sconfitta di fila. Eppure al Fontescodella sono proprio le padrone di casa a imporre il ritmo in avvio. Scappano sul 16-11 e chiudono 25-17, con il 48% in attacco. La risposta di Vallefoglia arriva nel secondo set, con l’ingresso di Alexandra Frantti e l’allungo dal 16-13 al 21-16 che prepara il 25-19.

Il terzo set è il più combattuto. La Megabox sale sul 21-15, Macerata riduce il distacco, ma le ospiti tengono il vantaggio e chiudono 25-22. Nel quarto le padrone di casa si rifanno sotto sul 18-21. Vallefoglia completa il sorpasso con il 25-20, forte di un parziale al 45% in attacco e senza errori offensivi. Frantti è l’MVP con 14 punti, gli stessi di Erblira Bici, mentre Alessia Bolzonetti ne aggiunge 13, con tre degli otto ace della Megabox. Per Macerata Clara Decortes è la miglior realizzatrice della partita con 22 punti, seguita da Nicole Piomboni con 15.

Il ChorusLife Volley Bergamo vince 3-0 contro la Cda Volley Talmassons Fvg al PalaFacchetti e allunga nello scontro diretto per la zona playoff. Le lombarde si riscattano dopo il ko con Conegliano, consolidano il settimo posto a 17 punti e portano da due a cinque le lunghezze di vantaggio sulle friulane, raggiunte a quota 12 dall’Omag Consolini Volley 1907. A fare la differenza è il finale del secondo set. Talmassons, avanti 17-14 e ancora in vantaggio sul 21-20, incassa il 5-2 con cui Bergamo chiude 25-23 e si porta sul 2-0. Nel primo parziale le padrone di casa avevano invece costruito il margine già sul 16-11, conservando cinque punti di vantaggio sul 21-16 prima di chiudere 25-18.

Talmassons tiene aperto anche il terzo set e resta a contatto sul 16-15. Bergamo guadagna un altro punto di margine sul 21-19 e chiude 25-22, con tre muri nel parziale. Kendall Kipp è la miglior realizzatrice con 16 punti, Lena Stigrot ne firma 13 e si prende il premio di MVP. Elena Pietrini aggiunge 11 punti e il 56% di ricezioni perfette su 25 palloni. Proprio in ricezione si apre il divario più netto, con il 55% di perfette contro il 36% delle ospiti. Bergamo prevale anche a muro (7-4), con tre punti a testa di Denise Meli e Silke Van Avermaet. Alle friulane non bastano i 14 punti di Giorgia Frosini e i 12 di Liset Herrera Blanco, che chiude con il 66% in attacco.

Dieci ace e una Martina Bracchi da 24 punti spingono l’Omag Consolini Volley 1907 al secondo successo consecutivo. Dopo il 3-0 di Montichiari, la squadra di Massimo Bellano batte 3-1 la Granda Volley Cuneo a Cervia e sale a 12 punti, gli stessi della Cda Volley Talmassons Fvg. Le piemontesi restano a quota 4, alla quinta sconfitta di fila. Nei primi due set le padrone di casa si fanno riprendere dopo aver condotto 16-10 e 16-11. Nel primo Cuneo passa avanti sul 21-20, ma l’Omag la spunta 28-26. Nel secondo le ospiti risalgono fino al 21-19 e stavolta chiudono loro ai vantaggi, 27-25.

La battuta cambia il volto della gara nel terzo set. Con quattro ace le romagnole prendono il largo fino al 21-15 e chiudono 25-20. Nel quarto scappano dal 16-9 al 21-10 e sigillano il 3-1 sul 25-16. Bracchi firma 21 attacchi vincenti e tre ace, mentre Adelusi, Wilson e Jehlarova aggiungono 14 punti a testa, con cinque muri della centrale ceca. Cuneo prevale proprio a muro (15-9, otto di Ferrarini), ma subisce dieci ace a fronte dei tre messi a segno e chiude l’ultimo set con appena il 25% in attacco.

Il Bisonte Firenze vince 3-1 a Biella contro la Laica Cioccolato Uyba e riapre la propria corsa salvezza. Dopo sette sconfitte consecutive, la squadra di Alessandro Orefice torna a muovere la classifica, scavalca la Cbf Balducci Hr Macerata e sale a 7 punti, a una sola lunghezza dalle bustocche. Serviva una risposta e le toscane la danno soprattutto nei finali dei set. Nel primo set tengono il vantaggio dal 21-19 al 25-22. Busto pareggia con il 25-21 del secondo, ma nel terzo Firenze cambia marcia sul 20-20 e si prende il parziale con un 5-1, dopo aver già piazzato sei muri nella frazione.

La reazione più importante arriva nel quarto set. Sotto 13-16, le ospiti passano avanti sul 21-19 e chiudono 25-23. Il dato della partita è il 18-6 a muro, con otto vincenti di Sara Caruso, MVP con 14 punti, e cinque di Nika Milosic, che ne firma 13. Bianca Cugno è la miglior realizzatrice con 20 punti. A Busto non basta l’ingresso di Miku Otomo, che chiude con 17 punti e il 53% in attacco.