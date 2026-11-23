Aggiornare la storia e scriverne un nuovo entusiasmante capitolo rappresenta il sogno condiviso da un intero universo sportivo. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, inizia la sua avventura nella Final Eight di Coppa Davis dal match dei quarti di finale contro la Corea del Sud. Il capitano Filippo Volandri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’esclusione dalla formazione di Simone Bolelli e sulla consapevolezza della pressione nei confronti degli azzurri. La voglia di provare a fare del proprio meglio è però talmente forte da prevalere su tutto.

Sull’esclusione di Bolelli dai convocati: “Non è stato facile dire a Simone che non avrebbe fatto parte della squadra. Siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso molti anni in Coppa Davis, prima da giocatori e poi con me nel ruolo di capitano. Ogni volta devo prendere decisioni pensando esclusivamente al bene del team. La coppia di doppio ha deciso di separarsi alla fine della stagione. Quando una relazione si interrompe, inevitabilmente qualcosa cambia e non è più come prima. Per questo ho deciso di puntare su un maggior numero di giocatori da singolare e su Andrea (Vavassori, ndr) per il doppio”.

Sulla consapevolezza della pressione che accompagna i detentori del titolo e sul supporto del pubblico: “L’esperienza aiuta. Lo spirito e il nostro obiettivo restano gli stessi: cercare di fare del nostro meglio. Siamo felici di difendere il titolo in casa. Sappiamo di avere pressione, ma è un privilegio. Non vediamo l’ora di cominciare. La passione del pubblico è sempre un valore aggiunto per noi. I giocatori sanno come sfruttarla. Se guardate il circuito, ormai tutti i giocatori cercano di coinvolgere il pubblico in determinati momenti della partita”.

Sulla sfida con la Corea del Sud e sull’importanza di rispettare gli avversari: “La Coppa Davis è diversa da un normale torneo, così come sono diversi il pubblico e l’atmosfera. Tutti i professionisti sanno come gestire queste situazioni. Corea del Sud? La nostra storia ci ha insegnato che in Coppa Davis la classifica non conta poi così tanto. Lo abbiamo già sperimentato diversi anni fa. La sfida contro il Canada di due anni fa ci ha insegnato tanto. Non voglio dire che allora non avessimo rispetto per il Canada, ma da quella partita in poi abbiamo imparato a prestare ancora più attenzione agli avversari”.