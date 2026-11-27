Coppa Davis
Volandri: “Avevo parlato con Berrettini. Ha funzionato la scelta di squadra”
Filippo Volandri ha potuto festeggiare dopo la vittoria dell’Italia sulla Cechia, giunta al doppio decisivo, nella semifinale della Coppa Davis 2026 di tennis: il capitano azzurro ai microfoni di Rai 1 HD, spiega la scelta, poi rivelatasi vincente, di affiancare Musetti a Vavassori.
La decisione è stata presa di comune accordo con Berrettini, che nei quarti aveva giocato in doppio con Vavassori: “Il coraggio non ci manca, però è sempre una decisione di squadra: ne ho parlato con Matteo Berrettini, eravamo d’accordo, un po’ come hanno fatto loro con Lehecka, che ha giocato un grandissimo singolare ed è stato sfruttato anche per il doppio“.
Volandri conosce bene gli avversari: “Loro hanno una squadra pazzesca, perché hanno tre singolaristi e tre coppie di doppio con 5 giocatori, ed hanno fatto la stessa scelta, hanno messo Lehecka che aveva giocato un grande singolare, e sfruttando, appunto, la buona sensazione, noi abbiamo fatto lo stesso. Ne abbiamo parlato con Matteo Berrettini, era d’accordo ed è stata la scelta di squadra che ha funzionato“.