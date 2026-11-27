Filippo Volandri ha potuto festeggiare dopo la vittoria dell’Italia sulla Cechia, giunta al doppio decisivo, nella semifinale della Coppa Davis 2026 di tennis: il capitano azzurro ai microfoni di Rai 1 HD, spiega la scelta, poi rivelatasi vincente, di affiancare Musetti a Vavassori.

La decisione è stata presa di comune accordo con Berrettini, che nei quarti aveva giocato in doppio con Vavassori: “Il coraggio non ci manca, però è sempre una decisione di squadra: ne ho parlato con Matteo Berrettini, eravamo d’accordo, un po’ come hanno fatto loro con Lehecka, che ha giocato un grandissimo singolare ed è stato sfruttato anche per il doppio“.

Volandri conosce bene gli avversari: “Loro hanno una squadra pazzesca, perché hanno tre singolaristi e tre coppie di doppio con 5 giocatori, ed hanno fatto la stessa scelta, hanno messo Lehecka che aveva giocato un grande singolare, e sfruttando, appunto, la buona sensazione, noi abbiamo fatto lo stesso. Ne abbiamo parlato con Matteo Berrettini, era d’accordo ed è stata la scelta di squadra che ha funzionato“.