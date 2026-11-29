Ancora una volta al vertice mondiale. Vito Dell’Aquila ha centrato la terza posizione in occasione della prova valida per la categoria -58 kg maschile al Grand Prix Final, evento in corso sul tatami di Astana, in Kazakistan. Ottima prestazione per la medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020, il quale è riuscito a battere l’azero Gashim Magomedov nella finale per il gradino più basso del podio. Si chiude quindi una stagione oltremodo positiva per l’azzurro, cominciata con il grande trionfo al Grand Prix di Roma.

Ma andiamo con ordine. Il combattente – testa di serie numero quattro – ha cominciato la sua cavalcata agli ottavi di finale, dove ha sconfitto senza particolari patemi l’ellenico Konstantinos Dimitropoulos, imponendosi per 2-0 chiudendo il primo round per 10-4 ed il secondo per 18-5. Poi, ai quarti, è arrivato il vìs-a-vìs con l’egiziano Moataz Bellah Asem Ata Abu Sree, anche questo regolato in due round, uno senza storia (16-9), l’altro sicuramente più combattuto, considerando il 6-5.

Una volta staccato il pass per la semifinale, il nativo di Mesagne si è presentato al cospetto dell’iraniano Abolfazl Zandi, già testa di serie al Grand Prix di Parigi. Splendido il combattimento dei due, con un primo segmento equilibratissimo, terminato 14-14 ed assegnato all’avversario poi bravissimo a prendere le misure a Dell’Aquila, vincendo anche il secondo per 6-4. Alla finale per il terzo posto è quindi arrivata la vittoria in scioltezza sul già citato Magomedov per 2-0 (10-5, 8-4). Il piazzamento sul podio, oltre che per il blasone, porterà punti preziosi nel ranking olimpico in ottica Los Angeles 2028.

Zandi ha inoltre vinto la gara, battendo nell’ultimo atto il brasiliano Paulo Melo per 2-0. Nella categoria +80 kg a vincere è stato invece il britannico Caden Cunningham, il quale ha battuto per 2-0 l’egiziano Seif Eissa per 2-0. La magiara Viviana Marton l’ha invece spuntata nella -67 kg femminile, dove ha arginato senza particolari problemi la cinese Jiani Xing.

Ricordiamo che ieri, nella categoria -49 kg, a salire sul gradino più alto del podio è stata la sudcoreana Hyang-Gi Kim, seguita dalla spagnola Violeta Diaz Arribas e dalla russa Milana Bekulova. L’iberico Adrian Vicente Yunta si è invece imposto nella -68 kg maschile sconfiggendo il giordano Zaid Kareem, mentre il sudcoreano Jun Jang ha centrato il terzo posto. Maria Clara Pacheco dal Brasile ha poi vinto la prova della -57 kg femminile superando l’uzbeka Madina Mirabzalova con la cinese Chuling Zhang terza. Da citare poi l’iraniano Radin Zeinali, trionfatore della -80 kg maschile precedendo il padrone di casa Batyrkhan Toleugali e il connazionale Amir Sina Bakhtiari, oltre che la belga Sarah Chaari, sul tetto del Grand Prix nella +67 kg femminile regolando la russa Anastasiia Kosmycheva. Terza infine l’iraniana Hana Zarrinkamar Roudbari.